Chaves-Vilafranquense, 2-1: César Peixoto estreia-se no campeonato com triunfo

O Desportivo de Chaves regressou às vitórias, após cinco jogos, ao vencer este domingo em casa o Vilafranquense por 2-1, graças a golos de André Luís e Platiny, em partida da Segunda Liga.

No encontro que fechou a 14.ª jornada, o técnico César Peixoto fez a sua estreia para o campeonato com um triunfo, que permitiu ao conjunto transmontano regressar subir ao sexto lugar, a par do Estoril, com 22 pontos.

Os avançados André Luís e Platiny fizeram os golos, aos 44 e 71 minutos, respetivamente, enquanto para o Vilafranquense, que desceu para o 14.º lugar, com 15 pontos, o atacante João Vieira ainda empatou, aos 68, não evitando a derrota, após quatro jogos sem perder no segundo escalão.

A equipa da casa apresentou-se em 4x4x2, com Platiny a juntar-se a André Luís na frente, e procurou jogar um futebol mais apoiado. Apesar do domínio e de algumas situações de golo, faltou tomar as melhores decisões na hora de finalizar.

Na reta final da primeira parte, aos 44 minutos, o avançado André Luís conseguiu antecipar-se ao guarda-redes contrário e fazer o primeiro golo do desafio, servido por Niltinho, após já ter tentado aos seis e sete minutos.

O conjunto de Vila Franca de Xira apostou sempre em transições rápidas e na primeira parte ameaçou aos 20 e 40 minutos por China e Kássio, respetivamente, e ficou perto de empatar já na segunda, aos 55, com Pepo a rematar ao poste, após recarga.

Após a ameaça, os visitantes marcaram mesmo, aos 68 minutos, com Wilson, lançado ainda na primeira parte, a invadir a área contrária e a servir João Vieira, que faturou.

Na resposta, três minutos volvidos, aos 71, José Gomes subiu na ala esquerda e serviu Platini, para este recolocar os locais em vantagem, que se manteve até final.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Vilafranquense, 2-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, André Luís, 44 minutos

1-1, João Vieira, 68

2-1, Platiny, 71

Equipas:

- Chaves: Ricardo, Jean Filipe, Hugo Basto, Calasan, José Gomes, Jefferson, Guzzo, Niltinho (Batxi, 66), André Luís, Platiny (Wagner, 86) e João Correia (Fatai, 73).

(Suplentes: Igor, Gamboa, Wagner, Fatai, Diego Galo, João Paredes e Batxi).

Treinador: César Peixoto.

- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo, Denis Martins (Tocantins, 84), Kássio Fernandes, China, Pepo, Diogo Izata, Tarcísio, Ulisses, João Vieira e Filipe Oliveira (Wilson, 22).

(Suplentes: Josviaki, Neguete, Bidi, Brigues, Tocantins, Isidoro e Wilson).

Treinador: Filipe Moreira.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Oliveira (14), Diogo Izata (14), Tarcísio (33), Calasan (41) e Ulisses (55).

Assistência: 1.451 espetadores.