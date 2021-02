Chaves-Vizela, 2-2: flavienses recuperam de desvantagem de dois golos num minuto

O Chaves empatou esta sexta-feira 2-2 na receção ao Vizela para a 22.ª jornada da Liga Sabseg, num encontro em que recuperou de uma desvantagem com dois golos num minuto.

A equipa de Trás-os-Montes somou o terceiro empate consecutivo desde que o técnico Vítor Campelos assumiu a equipa e soma agora 33 pontos, mantendo-se no sexto lugar, enquanto a formação de Vizela somou o 14.º encontro sem perder e continua no quarto lugar, agora com 40 pontos.

O início do encontro foi frenético com muita ação junto das duas balizas. Logo aos seis minutos, Cassiano ganhou espaço na área e rematou para defesa apertada de Paulo Vítor, mas Samu, sozinho, fez a recarga para o 0-1.

O Chaves reagiu bem e num lance rápido João Correia, que se isolava, foi travado por Matheus, que foi expulso com vermelho direto.

Os transmontanos passaram a criar mais perigo e apenas não empataram devido à falta de finalização e uma boa exibição do guarda-redes Ivo, que defendeu os remates de Toro, aos 17 minutos, e Roberto (19). Ofori salvou ainda um golo de Vasco Fernandes ao tirar a bola em cima da linha (21) e Luís Silva (42) rematou ao lado em boa posição a passe de João Reis.

Vítor Campelos mexeu ainda na primeira parte, ao lançar Wellington, que acabou por ser decisivo. O avançado esteve perto de empatar aos 50 e 68 minutos. Antes (46) ficou a queixar-se de grande penalidade por carga de Ofori.

Mas foram os minhotos a encontrar novamente o caminho da baliza, praticamente na segunda situação à disposição, numa jogada rápida em que Kiki Bondoso serviu Samu, que num remate colocado, fez o 0-2 e bisou.

O sentido de jogo manteve-se e a formação de Trás-os-Montes demorou, mas aproveitou o volume ofensivo na reta final.

Aos 79 minutos, Luís Silva, de cabeça após canto, reduziu e no minuto seguinte Wellington concluiu uma jogada de insistência com um remate colocado à entrada da área, estabelecendo o resultado final.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Vizela, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Samu, 06 minutos.

0-2, Samu, 57.

1-2, Luís Silva, 79.

2-2, Wellington, 80.

Equipas:

- Chaves: Paulo Victor, João Correia, Vasco Fernandes, Luís Rocha (William, 64), João Reis, Nuno Coelho, Luís Silva (João Teixeira, 83), Batxi (Nicolas, 83), Niltinho (Wellington, 37), Jonathan Toro (Benny, 64) e Roberto.

(Suplentes: Samu, Benny, João Teixeira, Wellington, Viegas, Guedes, José Gomes, Nicolas e William).

Treinador: Vítor Campelos.

- Vizela: Ivo, Richard Ofori, Matheus, Aidara, Kiki, Erickson, Francis Cann (Cardozo, 90), Samu, Raphael Guzzo (Marcos Paulo, 67), Kiko Bondoso (Tavinho, 75) e Cassiano.

(Suplentes: Manuel Baldé, Tavinho, André Soares, Cardozo, Marcelo, João Pais, Marcos Paulo, João Pedro e David).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jonathan Toro (40), Luís Silva (45), Raphael Guzzo (60) e Aidara (90+2). Cartão vermelho direto a Matheus (12).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.