Clubes da 2ª Liga destacam-se em termos de redes sociais a nível europeu

As incertezas em relação ao regresso das competições são muitas, mas a verdade é que os clubes têm tentado manter-se ativos em termos de redes sociais. De acordo com um estudo feito pela IQUII Sport, os clubes portugueses da 2ª Liga têm apresentado bons resultados a nível de crescimento no mundo virtual.





Prova disso é o facto de seis clubes portugueses estarem no top 20 de clubes das 2º Ligas dos principais campeonatos europeus (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Portugal) em termos de crescimento nas redes sociais. Tendo como base de análise o período de 16 de março a 15 de abril e um universo de 188 equipas, o Sp. Covilhã ocupa no 4º lugar (crescimento de 1,46 por cento), seguindo o Leixões (5º lugar; 1,35 por cento), o Farense (10º lugar; 1,13 por cento), o Mafra (14º lugar; 0,92 por cento), a UD Oliveirense (15º lugar; 0,90 por cento) e o Varzim (19º lugar; 0, 72 por cento).A UD Oliveirense, de resto, é a mesmo a equipa do grupo de 188 clubes que mais cresceu no Twitter (2,04 por cento).