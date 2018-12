Clubes da 2.ª Liga querem fazer equipa para defrontar o Gil Vicente

Os clubes da 2.ª Liga estiveram reunidos com Pedro Proença num almoço e pediram para que se realize um jogo entre uma equipa composta pelos atletas que mais se tenham destacado ao longo da época e o Gil Vicente. A ideia é assinalar o regresso dos minhotos às competições profissionais, com a receita a ser entregue à formação de Barcelos.No encontro com o presidente da Liga foram ainda debatidos outros assuntos, como os quadros competitivos da 2.ª Liga para as próximas épocas, bem como o fundo de infraestruturas da FPF e da Liga Portugal.Foi igualmente feita a apresentação das novas atividades da Allianz CUP, com convite dirigido a todos os presidentes para comparecerem nos jogos da Final Four, bem como em todos os eventos incluídos no conceito "thinking footbal" no qual se espera a presença de todos os treinadores e capitães das 32 equipas das competições profissionais.