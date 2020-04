Clubes da 2.ª Liga também não vão contratar quem rescindir contrato por causa da Covid-19

Os presidentes dos 18 clubes que disputam a 2ª Liga vão imitar os emblemas do escalão principal e, à semelhança daquilo que estes já tinham decidido na terça-feira, não contratarão qualquer futebolista que tenha rescindido o respetivo contrato de trabalho, por falta de pagamento ou qualquer outro prejuízo decorrente do surto de Covid-19 que afeta Portugal e, consequentemente, o futebol português.





No final de uma reunião mantida esta quarta-feira, por vídeoconferência, com o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, os líderes dos clubes do segundo escalão do futebo português, subscreveram um documento, que aqui transcrevemos na íntegra."Os presidentes dos clubes da LigaPro decidiram em conjunto, e após reunião com o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, que nenhum dos emblemas deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, invocando questões provocadas pela pandemia do Covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva.Esta é, aliás, uma medida que foi tomada e anunciada, na véspera, pelos presidentes de clubes da Liga NOS, aos quais agora se juntam os responsáveis da LigaPro.Unidos para passar este momento de dificuldade e com voz única, os presidentes dos clubes do escalão secundário, sempre em articulação com a Liga Portugal, terão capacidade de superar este momento tão difícil para toda a indústria. Os responsáveis acreditam que, mais do que nunca, os problemas e desafios com que se depararam são comuns e é imperativo que a resposta seja, também ela, conjunta."