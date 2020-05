Coronavírus: Chaves diz que apoio da Liga ajuda mas não cobre perdas

O presidente da SAD do Desportivo de Chaves disse esta quarta-feira que o apoio de 180 mil euros da Liga aos clubes após o cancelamento da 2.ª Liga de futebol é "uma ajuda", mas "não chega para cobrir todas perdas".

"Este apoio é uma ajuda, sobretudo para o pagamento de salários, mas não chega para cobrir todas as perdas que resultaram do final antecipado da época", destacou à agência Lusa o líder da SAD do clube transmontano, Francisco José Carvalho.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai atribuir um apoio individual de 180 mil euros a 14 clubes da 2.ª Liga, que foi concluída precocemente devido à pandemia de covid-19, anunciou na terça-feira o organismo.

Este montante resulta da criação de um fundo de apoio, decidida hoje pela direção da LPFP, no valor de 1,52 milhões de euros, que se junta ao milhão disponibilizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), referente ao fundo que incentiva os clubes na melhoria das condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins.

Após confirmado o final de temporada, o líder da SAD do clube flaviense quer resolver "em breve" todas as questões burocráticas com os jogadores e começar a pensar na próxima temporada.

"Queremos resolver isso em breve, para dar como terminada a época, pois há questões contratuais para resolver, viagens de jogadores para marcar e equipamentos destes para entregar", realçou Francisco José Carvalho.

O Desportivo de Chaves é um dos clubes que aderiu ao lay-off, medida de apoio criada pelo estado devido à pandemia, que já foi aprovado, disse ainda.

Para o líder da SAD flaviense, "enquanto não existir uma vacina" para a covid-19, o futuro tem de ser "pensado dia a dia".

"Foi um final de época atribulado, mas não sabemos se o início irá ser também", alertou, acrescentando: "Não podemos fazer grandes previsões sobre a evolução da pandemia, pois há várias variantes".

O Desportivo de Chaves ocupava o 12.º lugar com 32 pontos, após as 24 das 34 jornada do segundo escalão.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.