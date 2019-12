Costinha rescinde com Chaves por mútuo acordo

O Chaves rescindiu por "mútuo acordo" com o médio Costinha, que tinha contrato até final da época 2020/21, anunciou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga.

"Agradecemos a Costinha todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço do Desportivo e desejamos-lhe as maiores felicidades no seu novo projeto", realçou o conjunto transmontano no site.

O médio, de 27 anos, foi contratado em janeiro ao Vitória de Setúbal, realizando 14 jogos e apontando um golo na Liga NOS.

Já está temporada, no segundo escalão, o médio português participou em 13 jogos e marcou um golo.

O clube de Chaves, que ocupa a oitava posição do campeonato, mudou de treinador em 19 de dezembro, com a saída de José Mota para a entrada de César Peixoto.