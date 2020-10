Cova da Piedade-Arouca, 0-2: arouquenses conquistam primeiros três pontos

O Arouca venceu este sábado no terreno do Cova da Piedade, por 2-0, em jogo da quinta jornada da LigaPro, partida que valeu o primeiro êxito na prova aos arouquenses.

A jogarem em casa, os piedenses, que com este resultado continuam com os mesmos quatro pontos e foram ultrapassados na classificação pelo adversário que soma agora seis, não conseguiram contrariar a organização e eficácia dos comandados de Armando Evangelista.

Numa primeira parte sem grandes motivos de interesse, o Arouca dominou e dispôs das melhores ocasiões de golo. Mais dinâmicos nas transições ofensivas, os forasteiros, depois de um primeiro aviso de Anthony Blondell, aos 28 minutos, inauguraram o marcador, aos 35, num remate de Adílio, que aproveitou a apatia da defesa contrária para fazer o 1-0.

No primeiro tempo, o Cova da Piedade não conseguiu criar uma única oportunidade flagrante de golo. Já o Arouca, depois de chegar à vantagem voltou a ficar perto do golo quando, aos 45 minutos, Adílio quase bisou num cabeceamento que só não teve êxito devido a defesa atenta de Cléber.

Depois do intervalo, António Pereira fez três alterações no Cova da Piedade com o objetivo de mudar o rumo dos acontecimentos, mas as pretensões do treinador sofreram um revés logo aos 46 minutos quando Anthony Blondell cabeceou para o 2-0 dos arouquenses.

A perderem por 2-0, os piedenses passaram a estar por cima no jogo, mas não conseguiram reentrar na discussão do resultado devido à falta de eficácia. Edinho e Miguel Rosa, aos 56 e 79 minutos, respetivamente, viram o guarda-redes Victor Braga travar remates que levavam a direção da baliza nas melhores ocasiões de golo do Cova da Piedade em toda a partida.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.

Cova da Piedade - Arouca, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Adílio, 35 minutos.

0-2, Anthony Blondell, 46.

Equipas:

- Cova da Piedade: Cléber, João Amorim, Simão Júnior, Bruno Bernardo, Kakuba (Chico Chen, 59), Yan Victor (Patrão, 42), Hugo Machado (Pepo, 46), Varela (Cele, 46), Miguel Rosa, Arnold (Balogun, 46) e Edinho.

(Suplentes: Iúri Miguel, Patrão, Cele, Pepo, Gonçalo Maria, Wilson, Zarabi, Balogun e Chico Chen).

Treinador: Toni Pereira.

- Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Basso, Brunão, Diogo Clemente, Pedro Moreira (Júnior Sena, 90+2), Marco Soares, Leandro (Yaw Moses, 82), Adílio, Anthony Blondell e Bukia (Nuno Rodrigues, 69).

(Suplentes: Fernando Castro, Costa, André Silva, Heliardo, Luis Gustavo, Yaw Moses, Júnior Sena, Frederick Takyi e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arnold (10), Yan Victor (27), Basso (58), Leandro (74), Yaw Moses (90) e Edinho (90+1).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.