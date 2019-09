Cova da Piedade-Casa Pia, 0-1: Gansos conquistam primeira vitória

O Casa Pia somou ontem os seus primeiros três pontos na 2.ª Liga, ao vencer por 1-0 na visita ao Cova da Piedade, em partida da sexta jornada.O veterano Jorge Ribeiro aproveitou da melhor forma um contra-ataque conduzido por David Rosa, aos 83 minutos, para marcar o único golo da partida e castigar a falta de eficácia do Cova da Piedade, que dominou toda a segunda parte, mas não conseguiu 'faturar'.Na verdade, à exceção de um cabeceamento de Sountoura (oito minutos), as melhores oportunidades até ao golo pertenceram todas aos piedenses, que viram mesmo a trave negar-lhes o golo em duas ocasiões.Primeiro, na sequência de um canto, foi Edinho a acertar no 'ferro' (10 minutos), depois, no início da segunda parte, período em que os 'grenás' conseguiram encostar o adversário à sua área, foi a vez de Gustavo Costa acertar no travessão (54).Gustavo Sousa (65 minutos), que rendeu Edinho ao intervalo desperdiçou, de cabeça, um cruzamento de Balogun quando o guardião dos visitantes já estava batido e os piedenses começaram, depois, a perder o discernimento, atacando muito, mas com pouca clarividência.Até que, no primeiro lance de perigo construído na segunda parte, os 'gansos' castigaram a falta de pontaria da equipa da casa e, dois minutos depois, o lateral Celso consumou o 'hara-kiri' piedense ao ser expulso, por acumulação de amarelos, ao simular uma falta no meio campo adversário.O primeiro triunfo do Casa Pia no campeonato, que soma agora quatro pontos, correspondeu, por sua vez, aos primeiros pontos perdidos em casa pelo Cova da Piedade, que somou todos os seus seis pontos nas duas partidas caseiras anteriores.Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.Cova da Piedade -- Casa Pia, 0-1.Ao intervalo: 0-0.Marcador:0-1, Jorge Ribeiro, 83 minutos.Equipas:- Cova da Piedade: Tony Batista, Celso, Victor Massaia, Yan Victor, Kakuba, Sérgio Marakis, Diarra (Sami, 74), Gustavo Costa, Liu (Vitinho, 58), Balogun e Edinho (Gustavo Sousa, 46').(Suplentes: Márcio Rosa, Cele, Robson, Gustavo Sousa, Vitinho, Sami e Allef).Treinador: Jorge Casquilha.- Casa Pia: Rodolfo, Joel, Abel Pereira (Pedro Machado, 38), Lucas, Bruno Simão, Kikas (Ronactto, 75), João Coito, Jean Victor, Jorge Ribeiro, Mateus Fonseca (David Rosa, 62) e Sountoura.(Suplentes: Rafael, Pedro Machado, Tharcysio, Roncatto, David Rosa, Carlitos e Sávio).Treinador: Luís Loureiro.Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yan Victor (31), Celso (45+2 e 85), Pedro Machado (46) e Lucas (61). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Celso (85).Assistência: Cerca de 700 espetadores.