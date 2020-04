Cova da Piedade chega a acordo com jogadores e evita lay-off

O Cova da Piedade conseguiu chegar a um acordo com todos os jogadores do plantel profissional do clube, que milita na 2.ª Liga, evitando recorrer ao lay-off.

Uma fonte oficial da SAD piedense confirmou à Lusa que o entendimento entre as duas partes foi alcançado nos últimos dias, escusando-se a revelar, no entanto, detalhes sobre o acordo que evita o recurso àquele mecanismo legal e à suspensão dos contratos de trabalho dos jogadores.

Quanto ao atraso no pagamento dos salários de março, a mesma fonte reiterou que o problema deve ser solucionado durante os primeiros dias da semana.

No momento em que a 2.ª Liga foi suspensa devido à pandemia da covid-19, o Cova da Piedade ocupava o penúltimo lugar com 17 pontos, a sete do Vilafranquense, primeira equipa acima dos lugares de descida de divisão.

