Cova da Piedade-Estoril , 2-3: Reviravolta ao cair do pano

O Estoril venceu este sábado por 3-2 em casa do Cova da Piedade, em partida da 25.ª jornada da Liga Sabseg em que os visitantes consumaram a reviravolta no último 'suspiro'.

A perder por 2-0 ao intervalo, os golos de Rosier (83 minutos) e André Clóvis (89' e 90'+8) consumaram o volte-face num encontro que foi de sentido único e em que o resultado castigou a falta de ambição do Cova da Piedade, que fez apenas três remates.

Alex Freitas marcou primeiro para o Cova da Piedade (14'), na conversão de um penálti conquistado por João Vieira, e retribuiu ao ponta de lança com uma assistência para o 2-0 ainda antes do intervalo (35').

O Estoril teve o mérito de nunca desistir do encontro e a sua persistência foi premiada com três golos saídos do banco de suplentes.

Rosier (83) reduziu a desvantagem de cabeça, na recarga a um remate de André Clóvis defendido por Adriano Facchini, que estivera intransponível até esse momento, defendendo inclusivamente um penálti de Gamboa (50).

André Clóvis fez o empate mesmo no final do tempo regulamentar (89), de cabeça, depois de Aziz 'pentear' a bola para fora do alcance de Facchini, e, no último 'suspiro', deu o triunfo aos visitantes com um remate que bateu no chão e passou por cima do 'guardião' piedense.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Estoril Praia, 2-3.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Alex Freitas, 14 minutos (grande penalidade).

2-0, João Vieira, 35.

2-1, Rosier, 83.

2-2, André Clóvis, 89.

2-3, André Clóvis, 90+8.

Equipas:

Cova da Piedade: Adriano Facchini, Cristiano Gomes, João Meira, Bruno Sapo, Filipe Maio, Robson, Cele (Simão Júnior, 86), Bruno Alves (João Patrão, 81), Alex Freitas (Hugo Firmino, 64), João Oliveira (Arnold, 64) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, João Patrão, Hugo Firmino, Gonçalo Maria, Gonçalo Tavares, Simão Júnior, Balogun, Arnold e Blondell).

Treinador: Mário Nunes.

Estoril: Dani Figueira, João Diogo, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa (Rosier, 66), Crespo (Lazare, 66), André Franco (André Clóvis, 76), Murilo (Vidigal, 66), Bruno Lourenço (Chiquinho, 76) e Yakubu Aziz.

(Suplentes: Thiago Rodrigues, Chiquinho, Vidigal, Zé Valente, Carles Sorria, Marcos Valente, Lazare, Rosier e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cristiano Gomes (07), Dani Figueira (13), Alex Freitas (37), Adriano Facchini (50) e João Patrão (90+5).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.