Cova da Piedade-Famalicão, 0-0: 'Aflito' impõe igualdade ao líder

O Cova da Piedade, equipa que luta para fugir aos lugares de descida da 2.ª liga e o líder Famalicão empataram este sábado 0-0, em partida da 10.ª jornada.Com a igualdade registada frente ao clube de Almada, o Famalicão pode ser ultrapassado no primeiro lugar pelo Paços de Ferreira, que tem menos dois jogos realizados e defronta o Penafiel, no domingo.O Famalicão deu logo nos instantes iniciais sinais de querer confirmar o estatuto de líder do campeonato. Aos três minutos, o conjunto nortenho ficou muito perto de inaugurar o marcador num cabeceamento de Walterson, avançado que, livre de marcação, cabeceou ao lado do poste direito da baliza do Cova da Piedade.Após o susto, os piedenses conseguiram equilibrar as operações e até, já depois da meia hora de jogo, ganhar ascendente sobre o adversário. Aos 34 e 37 minutos, respetivamente, a ineficácia de Dieguinho e Lima Pereira, ambos com remates de cabeça, impediram os anfitriões de se colocarem em vantagem antes do intervalo.No segundo tempo, para tentar dar mais dinamismo ao setor ofensivo, Hugo Falcão, treinador do Cova da Piedade, lançou, aos 55 minutos, Rodrigo Martins, avançado que assistiu, aos 67 minutos, Dieguinho que, só com o guarda-redes pela frente, rematou à figura de Defendi.O Famalicão respondeu em contra-ataque e só não inaugurou o marcador devido a uma excelente defesa de Moreira, aos 70 minutos. O guarda-redes travou o remate de Anderson, jogador que tinha substituído Hocko aos 61, que seguia isolado para a baliza, após assistência de Walterson.Na melhor fase do jogo, com as oportunidades de golo a surgirem junto de ambas as balizas, o Cova da Piedade voltou a estar perto de inaugurar o marcador num remate de Dieguinho, aos 73 minutos, que foi travado por Defendi.O Famalicão, que pode sobretudo queixar-se da sua ineficácia, respondeu, aos 79 minutos, num livre direto em que Willian, quatro minutos depois de entrar em campo, rematou sobre a trave da baliza defendida por Moreira.Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.Moreira, Coronas, Rafael Amorim, Lima Pereira, Evaldo, Pereirinha, Sori Mané, Miguel Rosa, Hugo Firmino, Liu (Rodrigo Martins, 55) e Dieguinho (Ballack, 77).(Suplentes: Anacoura, Gonçalo Maria, Ballack, Yelong Yuan, Ronaldo Tavares, Jiayu Chen e Rodrigo Martins).Treinador: Hugo Falcão.Defendi, Kouao, Ângelo, Ricardo, David Luís, Feliz, Pathé Ciss, Hocko (Anderson, 61), Raphael Guzzo (Filipe Oliveira, 90+1), Fabrício e Walterson (Willian, 75).(Suplentes: Gabriel, Willian Jorge Miguel, Fabinho, Hugo Gomes, Filipe Oliveira e Anderson).Treinador: Sérgio Vieira.: Nuno Almeida (AF Algarve).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo (85).Assistência: Cerca de 800 espetadores.