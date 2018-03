Continuar a ler

Mas o FC Porto B reagiu bem e garantiu o empate pelo esquerdino Oleg Reabciuk, aos 66 minutos, num lance de bola parada.Um desfecho que mantém o Cova da Piedade perto da zona da despromoção (33 pontos e o 14.º lugar), depois de somar o quarto jogo sem vencer, enquanto o FC Porto B, com menos um jogo disputado, desceu para o quarto lugar e falhou o regresso à liderança.Os dragões marcaram bem cedo, logo aos nove minutos, com Paulinho a assistir o avançado paraguaio Santiago Irala, que, já dentro da área e descaído para a esquerda, 'fuzilou' Pedro Alves.O FC Porto B manteve o controlo de bola e do ritmo de jogo durante os primeiros 20 minutos, com a equipa de Almada a ver jogar, até que, aos 25 minutos, um magnífico cruzamento de Hugo Firmino na direita encontrou o avançado brasileiro Cleo, que desviou de cabeça para o fundo da baliza do portista Diogo Costa.O golo do empate do Cova da Piedade produziu o efeito de abrir mais o jogo e empurrar o FC Porto B para a ofensiva. Fruto dessa iniciativa, o avançado Hernâni rematou à barra da baliza piedense, aos 29 minutos.Os dragões continuaram a praticar o melhor futebol até ao intervalo, com o médio ofensivo Paulinho, ex-Portimonense, a realizar a melhor exibição da formação da Invicta.Mas acabou por ser o Cova da Piedade a criar a melhor oportunidade, aos 41 minutos, com Hugo Firmino, isolado, a tentar passar para Cleo, permitindo o corte Diogo Leite.Após o intervalo, o FC Porto B voltou a ser mais assertivo no controlo da posse de bola e no domínio do ritmo de jogo, e, aos 52 minutos, Hernâni voltou a acertar nos 'ferros' da baliza do Cova da Piedade, já depois de ter obrigado Pedro Alves a defesa apertada para canto.Contra a corrente, o Cova da Piedade deu a volta ao marcador, na sequência de um canto apontado por Miguel Rosa, com Willyan ao segundo poste a rematar com êxito, após um primeiro desvio de Evaldo.Mas os dragões chegaram ao empate aos 66 minutos, igualmente através de um lance de bola parada: Paulinho executou um livre do lado esquerdo do ataque portista, com o moldavo Oleg Reabciuk a marcar de cabeça.Insatisfeito com o empate, Bruno Ribeiro, técnico do Cova da Piedade, lançou em campo o avançado brasileiro Dieguinho, que rendeu o lateral-direito e compatriota Michael da Silva.O FC Porto B voltou a acertar na barra, desta feita por Paulinho, aos 74 minutos, na marcação de um livre direto, no último lance de perigo do encontro.Ao intervalo: 1-1.0-1, Santiago Irala (09 minutos).1-1, Cleo, 25.2-1, Willyan, 58.2-2, Oleg Reabciuk, 66.Pedro Alves, Michael Silva (Dieguinho, 69), Willyan Rocha, Daniel Almeida, Evaldo, Soares, Robson, Miguel Rosa, Hugo Firmino, Aylton Boa Morte (Sori Mané, 46) e Cleo (Kalidou Yero, 87).(Suplentes: Francesco Anacoura, Sori Mané, Thiago Freitas, Nico, Pedro Carneiro, Kalidou Yero e Dieguinho.Bruno Ribeiro.Diogo Costa, Musa Yahaya, Diogo Queirós, Diogo Leite, Rui Moreira, Oleg Reabciuk, Luizão, João Cardoso (Rui Pires, 82), Paulinho, Hernâni (Madi Queta, 90) e Santiago Irala (Chidera Ezeh, 78).(Suplentes: Mouhamed Mbaye, Rui Pires, Danúbio Ribeiro,, Romário Baró, Madi Queta, Chidera Ezeh e Pedro Justiniano).António Folha.Manuel Oliveira (AF Porto).cartão amarelo para Musa Yahaya (37 minutos) e Dieguinho (70).cerca de 550 espetadores.