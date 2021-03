Cova da Piedade ganha ao Benfica B na estreia do treinador Miguel Leal

O Cova da Piedade foi este domingo a casa do Benfica B vencer 1-0, em partida da 26.ª jornada da 2.ª Liga, que marcou a estreia de Miguel Leal no comando técnico do conjunto do concelho de Almada.

Hugo Firmino, aos 21 minutos, foi o autor do golo que permitiu aos piedenses voltarem a vencer fora de portas quase quatro meses depois de terem vencido no campo do Varzim (3-1, em 06 de dezembro de 2020).

O resultado obtido no Seixal deixou o Cova da Piedade a respirar melhor na fuga aos últimos lugares da classificação, enquanto o Benfica B, que não perdia em casa desde 24 de outubro de 2020 (1-0 com o Académico de Viseu), mantém-se tranquilo no meio da tabela.

Com mais posse de bola, o Benfica B entrou forte no jogo, acercando-se várias vezes da baliza contrária. A melhor dessas oportunidades surgiu aos nove minutos, quando Henrique Araújo, após assistência de Umaro Embaló, rematou ao lado do poste direito da baliza de Adriano Facchini.

Depois de estarem remetidos ao seu meio-campo defensivo no início da partida, os piedenses, que aos 20 minutos criaram perigo por João Vieira, responderam de forma eficaz, conseguido chegar ao 1-0, aos 21 minutos, num remate forte e cruzado de Hugo Firmino, que não deu hipóteses de defesa a Svilar.

O golo do Cova da Piedade, marcado contra a 'corrente' do jogo, refreou o domínio dos benfiquistas, permitindo à equipa do concelho de Almada equilibrar as operações. Sinal inequívoco disso mesmo foram as ocasiões, uma para cada lado, que ambos os conjuntos tiveram antes do intervalo.

Aos 39 minutos, o guarda-redes Svilar opôs-se a um remate do piedense João Vieira e, aos 42, na baliza contrária, Henrique Araújo, assistido por Umaro Embaló, rematou sobre a trave quando só tinha o guardião Adriano Facchini pela frente.

Em desvantagem no marcador, o Benfica B procurou no segundo tempo repor a igualdade, mas todas as tentativas se revelaram infrutíferas frente a um oponente que conseguiu fechar os caminhos da baliza.

Quando o Cova da Piedade não conseguiu travar as incursões do Benfica B, os jogadores 'encarnados' desperdiçaram as ocasiões criadas, como aconteceu aos 52 minutos, momento em que Henrique Araújo que, em zona frontal, não conseguiu encostar com êxito, após assistência de Umaro Embaló, e aos 90+3 quando Samuel Pedro disparou sobre a trave.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Cova da Piedade, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Hugo Firmino, 21 minutos.

- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz (Jair Tavares, 62), Diogo Mendes (Luís Lopes, 75), David Tavares, Martim Neto (Rafael Brito, 75), Umaro Embaló (Samuel Pedro, 62), Henrique Araújo e Tiago Araújo.

(Suplentes: Carlos Santos, Samuel Pedro, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Fábio Baptista, Rafael Brito, Kalaica e Tomás Azevedo).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, João Meira, Bruno Bernardo, Gonçalo Maria (Oliveira, 61), Robson, Bruno Alves (Cristiano Gomes, 82), Alex Freitas (Filipe Maio, 62), Hugo Firmino, Thabo Cele (Patrão, 82) e João Vieira (Arnold, 68).

(Suplentes: Cléber, Cícero, Patrão, Balogun, Filipe Maio, Cristiano Gomes, Arnold, Blindell e Oliveira).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: João Malheiro Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Meira (11), Robson (36), Umaro Embaló (37'), Alex Freitas (58), Adriano Facchini (84), Patrão (85), Arnold (85) e Rafael Brito (90+1).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.