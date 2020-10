Cova da Piedade-Leixões, 2-0: piedenses somam primeira vitória em casa e segunda seguida

O Cova da Piedade somou este sábado a segunda vitória consecutiva na 2ª Liga, ao bater o Leixões, por 2-0, numa partida em que a equipa do concelho Almada justificou plenamente os dois golos marcados, um em cada metade.

O avançado Arnold (31 minutos) e o médio Cele (82', de penálti) fizeram os golos que permitiram à equipa somar a primeira vitória em casa nesta época e os três pontos em dois jogos consecutivos, algo que já não conseguia desde abril de 2019, há duas épocas atrás.

Numa primeira parte com as duas equipas encaixadas em esquemas táticos muito semelhantes, foram os piedenses os mais perigosos e a equipa que chegou ao golo, com justiça, após um passe largo de Gonçalo Maria, que Arnold encostou com frieza, sem deixar a bola bater no chão, já na cara do guarda-redes Beto.

Pelo golo e pela exibição endiabrada nos primeiros 60 minutos, o avançado mereceu a distinção de Homem do Jogo para a Liga, mas foi João Vieira, outra exibição muito positiva na equipa da casa, quem conquistou a grande penalidade que Cele transformou no golo da tranquilidade.

Até esse momento, a única ocasião em que o Leixões criou verdadeiro perigo, por Ndwuarugira (77), resultou de uma saída em falso de Cléber Santana, que deixou a baliza deserta, e depois, só nos descontos (90+1), quando Kiki falhou um golo 'cantado' ao cabecear ao lado com o guardião da casa batido.

Com o triunfo, o Cova da Piedade subiu ao oitavo lugar, com 10 pontos, enquanto o Leixões 'afundou' em 14.º, com seis pontos e apenas uma vitória em sete partidas do campeonato.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Leixões, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Arnold, 31 minutos.

2-0, Cele, 82' (penálti).

Equipas:

- Cova da Piedade: Cléber Santana, Zarabi, João Meira, Bruno Sapo, João Amorim, Cele, João Patrão (Balogun, 84), Pepo (Varela, 90+2), Gonçalo Maria, Arnold e João Vieira.

Suplentes: Adriano Facchini, Yan Victor, Varela, Gonçalo Tavares, Wilson Kenidy, Simão Júnior, Femi Balogun, Hugo Machado e Filipe Maio.

Treinador: Toni Pereira.

- Leixões: Beto, Brendon, João Pedro, Tiago André, Jefferson Encada, Diogo Gomes (Nduwarugira, 75), Joca Samuel (Jota, 62), Bruno Monteiro (Kiki, 46), Avto (Lucas Lopes, 62), Rui Pedro (Wendel, 72) e Nenê.

(Suplentes: Stefanovic, Jota, Machado, Pedro Pinto, Edu Machado, Nduwarugira, Kiki, Lucas Lopes e Wendel).

Treinador: João Eusébio.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (42), Avto (48), Hugo Machado (53), Zarabi (60'), Brendon (81'), Ndwuarugira (86) e Varela (90+3).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.