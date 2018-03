Continuar a ler

Uma igualdade que penalizou mais a equipa do concelho de Almada. O Cova da Piedade somou apenas um ponto (tem 34 e é 14.º), estando somente três pontos acima da zona de descida de divisão, numa altura em que regista uma série de resultados negativos, sendo que a última vitória foi conseguida em 24 de fevereiro - vitória em casa sobre o Sporting B' por 3-1, em jogo da 23.ª ronda.O Cova da Piedade surgiu mais incisivo e perigoso nos instantes iniciais do encontro. Aos seis minutos, Miguel Rosa 'disparou' por cima da barra, após um cruzamento bem medido por Hugo Firmino na direita.Até ao intervalo, a equipa de Almada foi quem esteve mais perto de marcar, com lances aos nove, 26 e 40 minutos, mas sem sucesso.O guarda-redes brasileiro do Nacional Daniel Guimarães continuou a manter a sua baliza inviolada na segunda metade. Aos 48 minutos, Dieguinho escapou pela direita, isolou-se e rematou contra o corpo do guardião insular.O primeiro lance de real perigo da turma insular só ocorreu aos 52 minutos. Contra-ataque de Murilo Souza pela direita, cruzamento do avançado brasileiro para o centro da área, onde surgiu o avançado Ricardo Gomes a rematar por cima da barra, equipa que voltou a ameaçar aos 56.Aos 67 minutos, o Cova da Piedade inaugurou o marcador por Cleo. O avançado brasileiro correspondeu da melhor forma a um passe de Dieguinho e 'empurrou' a bola para as redes contrárias.Durou apenas três minutos a vantagem do conjunto de Almada, pois Ricardo Gomes empatou com um fantástico 'tiro' à entrada da área, que o guarda-redes Francesco Anacoura não conseguiu parar.A partida continuou muito espevitada e repartida ao longo da etapa complementar. Aos 78 minutos, Dieguinho visou a baliza com o guarda-redes Daniel Guimarães já batido, mas a bola bateu num defesa nacionalista e perdeu-se pela linha de fundo.Mais uma oportunidade de golo para o Cova da Piedade, aos 84 minutos. Livre batido por Soares no meio-campo, a bola sobrevoou a grande área e Rui Sampaio cabeceou contra o corpo do companheiro Daniel Almeida, mesmo junto à linha de baliza.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:1-0, Cleo, 67 minutos.1-1, Ricardo Gomes, 70.Francesco Anacoura, Adilson, Willyan Rocha, Daniel Almeida, Evaldo, Soares, Robson, Miguel Rosa (Ballack, 66), Hugo Firmino, Dieguinho (Rui Sampaio, 80) e Cleo.(Suplentes: Pedro Alves, Sori Mane, Ballack, Pedro Carneiro, Rui Sampaio, Kalidou Yero e Yuhao Liu).Treinador: Bruno Ribeiro.Daniel Guimarães, Nuno Campos, Diogo Coelho, Felipe Lopes, Elízio, Sérgio Marakis (Kaká, 57), Jota Garcês, Mateus Silva, Murilo Souza, Diego Medeiros (João Camacho, 72) e Ricardo Gomes (Bryan Rochez, 87).(Suplentes: Framelin, Mauro Cerqueira, Bryan Rochez, Diego Barcelos, João Camacho, Júlio César e Kaká).Treinador: Costinha.Nuno Almeida (AF Algarve).Ação disciplinar: nada a assinalar.cerca de 300 espectadores.