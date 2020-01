Cova da Piedade-Nacional, 3-1: estreia de João Alves com 'bis' de Edinho

O Cova da Piedade venceu este domingo por 3-1 o Nacional, em partida da 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia de João Alves no comando do clube da margem Sul do Tejo.

Lançado no início do segundo tempo, o avançado Edinho, de 37 anos, foi a figura do encontro, ao apontar dois golos que foram decisivos para selar a derrota dos madeirenses, que perderam na Cova da Piedade a liderança da prova.

Num jogo que começou com 15 minutos de atraso, devido a um atraso dos forasteiros em chegar ao estádio José Martins Vieira, entraram melhor os madeirenses, que aos cinco e seis minutos, respetivamente, viram Camacho e Rochez ameaçar a baliza de Tony Batista.

Ávidos de pontos para fugir ao último lugar, os piedenses conseguiram, contra a corrente de jogo, inaugurar o marcador, por Oto'o Zue, aos 20 minutos. O gabonês aproveitou a parcimónia da defesa dos insulares para encostar, após cruzamento da esquerda.

Já depois de ter visto o guarda-redes Daniel evitar que um desvio de calcanhar de Diarra ampliasse a vantagem do Cova da Piedade, o Nacional repôs a igualdade, aos 30 minutos, por Vítor Gonçalves, que rematou, no interior da área, de forma acrobática.

No segundo tempo, o conjunto treinado por João Alves foi mais eficaz do que o Nacional - exibição pálida na segunda parte -, aspeto que fez toda a diferença no desfecho da partida.

O veterano internacional português Edinho substituiu Oto'o Zue e, depois de um primeiro aviso, aos 64 minutos, faturou, em lances em que mostrou 'faro' pelo golo, para os da casa aos 70 74 minutos.

Com este resultado, os piedenses, que não ganhavam há mais de quatro meses (desde 31 de agosto), deixaram o último lugar da II Liga, enquanto o Nacional averbou a segunda derrota no campeonato e perdeu a liderança para o Farense.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Nacional, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0 Oto'o Zue, 20 minutos.

1-1, Vítor Gonçalves, 30'.

2-1, Edinho, 70'.

3-1, Edinho, 74'.

Equipas:

- Cova da Piedade: Tony Batista, Sylla, Lima Pereira, Kusunga, Kakuba, Cele, Oto'o Zue (Edinho, 46'), Robson, Patrão (Balogun, 61'), Vitinho (Sérgio Marakis, 86') e Diarra.

Suplentes: José Costa, Sérgio Marakis, André Carvalhas, Balogun, Victor Massaia, N'Sor e Edinh).

Treinador: João Alves.

- Nacional: Daniel, Kalindi, Rui Correia, Mosevich, Witi, Rúben Micael (Jota, 68'), Marcelo Freitas (João Fernandes, 88'), Victor Gonçalves, Camacho (Pedro Perotti, 75'), Rochez e Gorré.

Suplentes: Ohoulo, Sosa, Jota, Pedro Perotti, Júlio César, Nuno Borges e João Fernandes.

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wity (42'), Kakuba (43'), Gorré (66') e Camacho (69').

Assistência: cerca de 700 espetadores.