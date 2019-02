Cova da Piedade-Oliveirense, 0-1: Golo de Bouldini dá triunfo

A Oliveirense foi este domingo vencer ao campo do Cova da Piedade, por 1-0, graças a um golo o marroquino Bouldini, aos 86 minutos da partida, da 20.ª jornada da 2.ª Liga.Com este triunfo, o segundo consecutivo do conjunto de Oliveira de Azeméis, a equipa ganhou novo fôlego na luta pela permanência. Já o clube do concelho de Almada, que contabiliza menos uma partida na prova, caiu para os lugares de descida.A Oliveirense entrou melhor no encontro e, logo aos 2 minutos, deixou o primeiro sinal de perigo junto da baliza defendida por Anacoura, que viu o remate de Agdon sair ao lado do poste esquerdo da sua baliza.Apesar do equilíbrio territorial registado nesta fase do jogo, os forasteiros estiveram melhores em termos ofensivos nos primeiros 20 minutos, tendo, aos 18, voltado a ameaçar marcar num lance em que Paraíba viu um defesa contrário travar o remate desferido já no interior da área.Mesmo a jogar no seu campo, o Cova da Piedade sentiu dificuldades em explanar o seu jogo perante a bem organizada defesa da Oliveirense. A única ocasião em que os anfitriões ameaçaram marcar antes do intervalo aconteceu, aos 24 minutos, após combinação entre Miguel Rosa e Evaldo, que cruzou para cabeceamento de Hugo Firmino ao lado do poste esquerdo.Com o resultado em 0-0 ao intervalo, os treinadores Miguel Leal e Pedro Miguel fizeram alterações no segundo tempo e foi das mexidas efetuadas pelo técnico da Oliveirense que resultou o lance que originou o golo que decidiu o vencedor do encontro.Aos 86 minutos, após assistência de Oliveira (substituiu Paraíba aos 75 minutos), o marroquino Bouldini, que tinha substituído Sérgio Ribeiro aos 67, fez o único golo da partida. Só com o guarda-redes Anacoura pela frente, o atacante rematou para o 1-0 que valeu três preciosos pontos à Oliveirense.Ao intervalo: 0-0.1-0, Bouldini, 86 minutos.: Anacoura, Coronas, Allef Nunes, Rafael Amorim, Evaldo, Sori Mané, Diarra, Miguel Rosa (Danilo Dias, 85), Hugo Firmino, Dieguinho (Sami, 80) e Stanley (Ronaldo Tavares, 65).Suplentes: Márcio, Cele, Ronaldo Tavares, Danilo Dias, Yan Victor, Sami e Rodrigo Martins.Treinador: Miguel Leal.: Kadu, Diogo Sousa, Mathaus, Sérgio Silva, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves, Paraíba (Oliveira, 75), Diogo Clemente, Sérgio Ribeiro (Bouldini, 67), Agdon e Fati (Manuel Godinho, 90+2).Suplentes: Coelho, Bouldini, Erick Moreno, Oliveira, Diogo Valente, Manuel Godinho e João Graça.Treinador: Pedro Miguel.: Fábio Melo (AF Porto).: Cartão amarelo para Allef Nunes (40), Diarra (62), Ricardo Tavares (71), Rafael Amorim (82) e Diogo Sousa (90+4).: Cerca de 500 espetadores.