Cova da Piedade-Penafiel, 1-1: durienses perdulários

Cova da Piedade e Penafiel empataram (1-1), numa partida da 2.ª Liga em que os penafidelenses ficaram a dever apenas a si próprios a oportunidade de levar os três pontos da cidade de Almada.Apesar de ter jogado em inferioridade numérica desde os 38 minutos, por expulsão de Vasco Braga, por acumulação de cartões amarelos, o Penafiel foi mais assertivo no segundo tempo e conseguiu chegar à igualdade, por Yuri Araújo, aos 72 minutos, depois de Hugo Firmino, aos 44, ter colocado o Cova da Piedade em vantagem.O Penafiel dispôs mesmo de duas oportunidades soberanas para chegar à vitória, mas Tiago Ronaldo (82 minutos) errou o alvo de forma clamorosa e Fábio Abreu (87) permitiu que o defesa central Willyan evitasse o golo em cima da linha, já depois de o avançado luso-angolano ter contornado o guardião Moreira, na sequência de uma 'oferta' de Pereirinha.O lance é um fiel espelho do estado de ansiedade do conjunto de Miguel Leal, que continua no último lugar da II Liga, com 21 pontos, tendo somado o quarto encontro consecutivo sem vencer - o último triunfo remonta a 19 de janeiro, sobre o Vitória de Guimarães B (1-0).Hugo Firmino, aos 44 minutos, até tinha adiantado, com justiça, a equipa da casa, mas no segundo tempo, os anfitriões eclipsaram-se e, a jogar em superioridade numérica até à expulsão de Diarra equilibrar as contas, aos 86, não conseguiram criar mais nenhuma oportunidade de golo.A equipa de Armando Evangelista, depois de regressar às vitórias na semana passada, frente ao Braga B (3-0), voltou a pontuar e consolidou a sua posição na primeira metade da tabela, na qual ocupa o oitavo lugar.Ao intervalo: 1-0.1-0, Hugo Firmino, 44 minutos.1-1, Yuri Araújo, 72.Moreira, Pedro Coronas, Allef Nunes, Willyan, Evaldo, Sori Mané (Ronaldo Tavares, 79), Diarra, Cele (Pereirinha, 68), Sami (Miguel Rosa, 76), Hugo Firmino e Stanley.(Suplentes: Anacoura, Miguel Rosa, Pereirinha, Ronaldo Tavares, Danilo Dias, Yan Victor e Dieguinho).Treinador: Miguel Leal.Ivo Gonçalves, Hélio Cruz, Vinícius, Luís Pedro, José Gomes, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Tiago Ronaldo, 64), Ludovic (Yuri Araújo, 64), Vasco Braga, Fábio Abreu e Pires (Rui Areias, 77).(Suplentes: José Costa, Caetano, Yuri Araújo, Pedro Lemos, Tiago Ronaldo, Rui Areias e Gustavo Costa).Treinador: Armando Evangelista.Tiago Martins (AF Lisboa).Cartão amarelo para Fábio Abreu (20), Vasco Braga (28), Luís Pedro (37), Vasco Braga (38), José Gomes (41), Evaldo (41), Diarra (46), Hélio Cruz (47), Sori Mané (53), Willyan (53), Diarra (86), Ronaldo Tavares (89). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Vasco Braga (38) e Diarra (86).cerca de 700 espetadores.