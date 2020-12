Cova da Piedade-Penafiel, 2-3: Vitória com três golos de cabeça apontados por defesas

O Penafiel venceu este sábado no terreno do Cova da Piedade por 3-2, numa partida da 12.ª jornada da 2.ª Liga na qual os defesas visitantes acabaram por fazer a diferença no marcador.

David Santos (31 minutos), Coronas (76) e Paulo Henrique (86), todos de cabeça, fizeram os três golos dos durienses e garantiram os três pontos para a sua equipa, num encontro em que a vantagem mínima no marcador não espelha da melhor forma a superioridade da equipa de Pedro Ribeiro.

O primeiro golo apareceu na insistência de um pontapé de canto, quando Capela cruzou para a entrada da pequena área e David Santos inaugurou o marcador, de cabeça, colocando a bola fora do alcance de Adriano Facchini.

A perder ao intervalo, o técnico Toni Pereira deu um cariz mais ofensivo ao Cova da Piedade, com as entradas de Cele e João Oliveira, e as alterações tiveram o efeito desejado com o golo de Pepo, aos 55 minutos, na recarga a um remate de Cele travado em primeira instância por David Santos.

Mas, a reação dos visitantes foi imediata e já depois de Adriano Facchini ter negado o golo a Ronaldo (62 minutos), foi novamente um defesa a assistir outro para o golo, quando Paulo Henrique definiu um bom lance individual com um cruzamento milimétrico para o cabeceamento certeiro de Coronas (76).

O central Paulo Henrique voltou a destacar-se aos 86 minutos, ao apontar, de cabeça, no seguimento de um livre lateral, o terceiro golo dos visitantes, que acabou por valer os três pontos, uma vez que Cele (88) ainda reduziu de grande penalidade a castigar uma falta de Capela sobre João Oliveira.

Com este triunfo, o Penafiel subiu provisoriamente ao quinto lugar da II Liga, com os mesmos pontos que o Mafra (terceiro) e Feirense (quarto), enquanto o Cova da Piedade 'aguarda' no 10.º lugar pelo desfecho das restantes partidas.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Penafiel, 2-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, David Santos, 31 minutos.

1-1, Pepo, 55.

1-2, Coronas, 76.

1-3, Paulo Henrique, 86.

2-3, Cele, 88 (grande penalidade).

Equipas:

Cova da Piedade: Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Simão Júnior (Cele, 46), Zarabi, Gonçalo Maria, João Meira, João Patrão, Arnold, Pepo (Balogun, 80), Miguel Rosa (João Oliveira, 46) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber Santana, Cele, Kakuba, Yan Victor, Varela, Wilson Kenidy, Balogun, Filipe Maio e João Oliveira).

Treinador: Toni Pereira.

Penafiel: Luís Ribeiro, Capela, David Santos, Paulo Henrique, Coronas, Vasco Braga, João Amorim (Franco, 84), Simãozinho (Denis, 90+2), Ludovic (Pedro Prazeres, 84), Wagner (Gustavo Henrique, 90+2) e Ronaldo (Pedro Soares, 74).

(Suplentes: Emanuel Novo, Vitinha, Leandro, Franco, Rafa Sousa, Denis, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arnold (57), Gonçalo Tavares (70), João Meira (79), João Patrão (90+4) e Pedro Soares (90+4).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.