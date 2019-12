Cova da Piedade reintegra cinco jogadores afastados na semana passada

O Cova da Piedade já reintegrou nos trabalhos da equipa principal os cinco jogadores que haviam sido relegados para os sub-23 na semana passada, confirmou, esta terça-feira, à Lusa uma fonte do clube da 2.ª liga portuguesa de futebol.

André Carvalhas, Rodrigo Martins, Lima Pereira, Sami e Celso Raposo, que chegaram a acusar a SAD piedense de "pressão e condicionamento", através de um comunicado emitido pelo Sindicato dos Jogadores, foram notificados da decisão na segunda feira e já integram os trabalhos da equipa às ordens do novo treinador, Luís Tralhão.

A reintegração dos atletas aconteceu após a saída de Jorge Casquilha do comando técnico do clube, no domingo, e coincide com o início de funções do antigo treinador dos sub-23, que a SAD piedense não confirmou, ainda, se irá assumir o comando da equipa de forma definitiva ou interina.

Certo, para já, é que será Luís Tralhão quem estará no banco dos piedenses no sábado, no terreno do Leixões, a orientar o último classificado da 2.ª Liga na partida referente à 14.ª jornada.