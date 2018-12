Cova da Piedade-Sp. Braga B, 2-1: Reviravolta na segunda parte

O Cova da Piedade regressou este domingo às vitórias na 2.ª Liga, ao bater o Sp. Braga B por 2-1, num jogo da 12.ª jornada em que virou o resultado após ter ficado em inferioridade numérica.Perante a equipa com o pior ataque do campeonato, a formação secundária dos arsenalistas impôs-se como quis no terreno adversário, ainda que só tenha conseguido marcar através de grande penalidade, por intermédio do avançado Luther Singh, aos 40 minutos.A 'cambalhota' no marcador surgiu só no segundo tempo, através de Hugo Firmino, aos 72, e de Miguel Rosa, aos 85, o que permitiu ao Cova da Piedade somar 14 pontos e passar a ocupar o 12.º posto da tabela, ultrapassando os arsenalistas, que estão no 14.º posto, com 13.Os jogadores orientados por Wendel até nem remataram muitas vezes, mas os nove cantos conquistados e as 11 faltas sofridas traduziram a supremacia bracarense, que justificava a magra vantagem ao intervalo.O ritmo manteve-se na segunda parte, com o Sporting de Braga a estar 'por cima' do desafio e a ficar com a tarefa, aparentemente, facilitada, face à expulsão do defesa Rafael Amorin, quando ainda faltavam cerca de 30 minutos para o final da partida.Contudo, o conjunto piedense conseguiu melhorar a seu futebol a jogar com menos um elemento, com Hugo Firmino e Miguel Rosa a ajudarem o Cova a colocar um ponto final na série de quatro jogos sem vencer em todas as competições.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Luther Singh, de penálti, 40 minutos.1-1, Hugo Firmino, 72.1-2, Miguel Rosa, 85.Moreira, Coronas, Rafael Amorim, Lima Pereira, Evaldo, Bruno Pereirinha, Sori Mané, Hugo Firmino (Ronaldo Tavares, 90+2), Miguel Rosa, Ballack (Yuhao Liu, 90+4) e Rodrigo Martins (Thabo Cele, 61).(Suplentes: Anacoura, Thabo Cele, Gonçalo Maria, Ronaldo Tavares, Jiayu Chen, Deng Liu e Yuhao Liu).Treinador: Hugo Falcão.Tiago Pereira, Inácio Miguel, David Carmo, Bruno Wilson, Simãozinho, Miguel Crespo (André Ribeiro, 86), Rafael Assis, Ibrahima Camará, Trincão (Muric, 70), Luther Singh e Henry (Henry, 77).(Suplentes: Filipe Ferreira, Muric, Elias, Rodrigo Borges, Afonso Caetano, Pedro Amador e André Ribeiro).Treinador: Wender Said.João Capela (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Simãozinho (44), Ballack (44), Rafael Amorim (50 e 62), Inácio Miguel (56), Bruno Pereirinha (59), Hugo Firmino (75), David Carmo (75), Ibrahima Camará (83) e Miguel Rosa (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rafael Amorim (62).cerca de 300 espectadores.