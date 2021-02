Cova da Piedade-Sp. Covilhã, 1-0: regresso aos triunfos à boleia de Blondell

O Cova da Piedade regressou esta segunda-feira aos triunfos na Liga SABSEG, ao bater, em casa, o Sporting da Covilhã, por 1-0, graças a um golo solitário do reforço de inverno Blondell.

O avançado venezuelano, emprestado pelos chilenos do Huachipato e que cumpriu a primeira metade da época no Arouca, marcou, aos 60 minutos, o golo que permitiu aos piedenses somar o primeiro triunfo nos últimos dois meses e ofereceu a primeira vitória ao técnico Mário Nunes.

A primeira parte foi de fraca qualidade, a espelhar bem o mau momento de ambos os conjuntos: o Cova da Piedade não saboreava uma vitória desde 06 de dezembro, enquanto o Sporting da Covilhã continua sem o fazer desde 07 de novembro.

Apesar da maior posse de bola dos visitantes, o resultado prático foi um empate a três remates sem perigo para cada lado, numa primeira parte em que os verde e brancos só enquadraram um dos disparos, por Bernardo Martins (30 minutos), mas à figura de Facchini, e os grenás nem num desentendimento entre Navacchio e Jaime Simões podem dizer que estiveram realmente perto do golo (34).

Os leões da serra continuaram a ter mais posse de bola na segunda parte, mas, sem que a tendência do jogo o fizesse prever, o Cova da Piedade criou as duas melhores oportunidades do encontro, em dois lances de bola parada consecutivos, resultando no único golo da partida.

Num livre lateral batido por Miguel Rosa, o avançado Blondell, de cabeça, obrigou Léo Navacchio a uma boa defesa para canto. Gonçalo Tavares bateu o canto para o primeiro poste, onde apareceu novamente o avançado venezuelano a cabecear para o fundo das redes, aos 60 minutos.

O triunfo permitiu ao Cova da Piedade subir ao 12.º lugar, com 20 pontos (menos um jogo), enquanto o Sporting da Covilhã afundou no antepenúltimo lugar, com 17 pontos, mas três jogos em atraso na Liga SABSEG.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade -- Sporting da Covilhã, 1-0

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Blondell, 60 minutos.

Equipas:

- Cova da Piedade: Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Simão Júnior (Cristiano Gomes, 90), Zarabi, Gonçalo Maria, Cícero (Cele, 73), Robson (Bruno Alves, 90), Pepo (Miguel Rosa, 46), João Oliveira, Hugo Firmino e Blondell.

(Suplentes: Iúri Miguel, Cele, Miguel Rosa, Alex Freitas, João Vieira, Bruno Alves, Filipe Maio e Cristiano Gomes).

Treinador: Mário Nunes.

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Jaime Simões, David Santos, Filipe Cardoso, Bernardo Martins (Inusah, 81), Gilberto Silva (Areias, 74), Enoh (João Cardoso, 62), Gleison (Léo Cá, 74) e Deivison (Wendel, 62).

(Suplentes: Bruno Bolas, Felipe Macedo, Areias, João Cardoso, Joel Vital, N'Dao Lamine, Léo Cá, Inusah e Wendel).

Treinador: Nuno Capucho

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cícero (33), Adriano Facchini (82), Zarabi (88) e André Almeida (90+2).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19