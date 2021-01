Covid-19: Jogo entre Sp. Covilhã e Ac. Viseu adiado para 3 de março

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) adiou para 3 de março o jogo entre Sp. Covilhã e Ac. Viseu, da 17.ª jornada da 2.ª Liga, devido aos casos de covid-19 no plantel dos serranos.

O Sp. Covilhã havia solicitado à LPFP o adiamento da partida agendada para as 15 horas de sexta-feira, justificando o pedido com o surto de covid-19 que assola o plantel, com vários atletas infetados, e que já havia limitado as escolhas do treinador Nuno capucho no jogo de 18 de janeiro, na Amoreira, frente ao Estoril, que terminou com um empate sem golos.

Nessa partida, o Sporting da Covilhã tinha apenas 13 jogadores inscritos na ficha de jogo, os 11 titulares e dois suplentes, um dos quais guarda-redes.

Na altura, eram seis os jogadores infetados com o novo coronavírus, e mais dois ausentes por lesão.

As boas relações entre Sporting da Covilhã, 11.º classificado da 2.ª Liga, com 17 pontos, e Académico de Viseu, 15.º com 16, levaram a SAD do clube beirão a não levantar qualquer obstáculo ao pedido de adiamento da partida, que a LPFP viabilizou.

O jogo da 17.ª jornada entre os clubes foi reagendado para 3 de março, pelas 15 horas, no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.