Coronavírus: Pretendentes ao playoff pedem tomada de posição de Fernando Gomes

Os seis clubes do Campeonato de Portugal que pretendiam disputar os playoff de acesso à 2.ª Liga exigiram este domingo nova reunião e uma tomada de posição do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

"Importa notar os gravíssimos problemas criados com a decisão de não realização do playoff aos vários níveis da vida dos clubes, sendo de elementar justiça uma tomada de posição do responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, sobre este assunto, ouvindo-nos e relevando a nossa opinião", lê-se num comunicado conjunto de Olhanense, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco, Real Massamá e Praiense.

Na sexta-feira, representantes destes clubes estiveram na sede da FPF para uma reunião, mas acabaram por abandonar o encontro devido à ausência do presidente do organismo.

"De forma unilateral e contra todas as expectativas anteriormente induzidas junto destes mesmos clubes, a FPF decidiu não realizar o playoff, bem como, perante um pedido expresso de reunião com Fernando Gomes, na qualidade de Presidente do referido órgão, o mesmo não compareceu, fazendo-se substituir por quem não tem poderes de decisão para dar resposta aos problemas criados aos clubes", lembraram estes emblemas do Campeonato de Portugal.

Os primeiros classificados das séries C e D, Praiense e Olhanense, respetivamente, e os segundos classificados de todas as quatro 'poules', casos de Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e Real Massamá pretendiam manifestar junto do líder federativo o seu descontentamento com o fim precoce do campeonato que impossibilitou a realização do playoff.

Em causa está a decisão de a FPF ter indicado Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos, para a subida à 2. Liga, na sequência da conclusão precoce da competição, em 8 de abril, depois da suspensão preventiva, por tempo indeterminado, em 12 de março, devido à pandemia da covid-19.

Nessa altura, após 25 jornadas, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da B, com 58, enquanto o Olhanense comandava a D, com 57, e o Praiense liderava a C, com 53.

Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e Real Massamá seguiam nas posições imediatas, de acesso aos 'play-offs' de subida, com 52, 50, 42 e 57 pontos, respetivamente.

Com a declaração de pandemia, em 11 de março, inicialmente alguns eventos desportivos foram disputados sem público, mas, depois, começaram a ser cancelados, adiados - nomeadamente os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o Euro2020 e a Copa América - ou suspensos, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais de todas as modalidades.

Esta época, apenas a I Liga e a Taça de Portugal poderão ser retomadas, segundo o plano de desconfinamento do Governo.

A retoma da I Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação pela Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, explicando que os jogos vão realizar-se sem a presença de público nos estádios.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.