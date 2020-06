Cris prestes a renovar

Cris deverá avançar para a 19ª temporada com a camisola do Feirense, a 13ª a nível profissional. O experiente médio, de 36 anos, está prestes a renovar contrato com os fogaceiros, preparando-se, assim, para se manter ao serviço do emblema de Santa Maria da Feira na época 2020/21.

Capitão de equipa e uma das vozes com mais crédito no balneário, sobretudo pelo longo passado ligado ao clube, Cris continua a ser visto como uma peça importante dentro do grupo.

Recorde-se que o médio realizou praticamente toda a carreira no Feirense. Além dos fogaceiros, Cris representou também a Académica, durante três épocas, o Asteras Tripolis, da Grécia, durante uma temporada, e o AEP, de Chipre, também por um ano.