Daniel Bragança eleito o jogador do mês

Daniel Bragança foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da 2ª Liga. O jogador emprestado pelo Sporting ao Estoril foi fundamental nas três vitórias dos canarinhos durante o mês, tendo marcado dois golos.





O internacional sub-21 faturou na vitória frente ao Varzim, por 3-1, e ainda diante do Vilafranquense (4-1). Pelo meio, cumpriu os 90 minutos na vitória caseira frente ao FC Porto B, por 2-1.Recorde-se que o jovem, de 20 anos, fez a pré-temporada com o Sporting, na altura às ordens de Marcel Keizer, mas não lhe foi dada a oportunidade de continuar com o plantel.