Daúto Faquirá gostava de ver o plantel do Covilhã reforçado com "extremos"

Daúto Faquirá, há duas semanas treinador do Sporting da Covilhã, afirma-se satisfeito com o plantel da 2.ª Liga de futebol, mas gostava de ver o grupo reforçado com "extremos".

"Estou contente com o grupo. Agora, se houver a possibilidade de vir um ou dois jogadores, que venham aumentar a concorrência no grupo de trabalho, é sempre saudável, até porque há sempre lesões e saiu o Adriano", disse esta quinta-feira o técnico serrano, em declarações à agência Lusa.

Embora satisfeito com a resposta dos jogadores à disposição, que considera estarem a assimilar paulatinamente as suas ideias, Faquirá defende ser vantajoso "existirem outras opções", sendo os corredores do ataque os setores que gostava de ver reforçados.

"É nos corredores laterais, em termos ofensivos, que estamos mais carenciados. Temos menos desequilibradores. Se vier alguém, que seja nesses setores", salienta.

Daúto Faquirá sublinha que tem conversado com o presidente, José Mendes, e com o diretor desportivo, Vítor Cunha, estando "em sintonia" com estes, e tendo a consciência de que qualquer contratação terá de ser "enquadrada com a realidade financeira do clube" e com os objetivos a atingir.

Para o treinador luso-moçambicano, a chegada de novos jogadores terá de representar uma real mais-valia. "Se vier alguém, que seja para ajudar. Que seja não uma aquisição, mas mesmo um reforço", vinca o sucessor de Ricardo Soares no comando técnico dos 'leões da serra'.

Há duas semanas a orientar os serranos, depois de cinco anos afastado dos relvados, Daúto Faquirá sente-se bem recebido no clube, na cidade, e diz que "em termos de processo, as coisas estão a rolar".

"No jogo em Pina Manique [com o Casa Pia, vitória por 1-4] já tivemos alguns comportamentos de acordo com as ideias desta equipa técnica, que vamos implementando devagarinho e que os jogadores vão assimilando e vão transportando para o jogo. Claro que as coisas não acontecem num estalar de dedos, mas vão surgindo", realça o treinador, em declarações à Lusa.

O Sporting da Covilhã é sexto classificado da 2.ª Liga de futebol, com 24 pontos, menos nove do que o líder, o Farense. Nos dois jogos disputados, Daúto Faquirá soma um empate com o Benfica B (2-2)e uma vitória sobre o Casa Pia (1-4). No próximo sábado, os serranos recebem o Estoril Praia, em jogo da 16.ª jornada da 2.ª Liga.