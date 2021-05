Decisões da última jornada da Liga Sabseg marcadas para este sábado

A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, os horários dos jogos da 34.ª da Liga Sabseg: as partidas das grandes decisões estão guardadas para sábado, com sete encontros agendados para as 18 horas. Nesse dia vai ficar a saber-se quem acompanha o Estoril na subida à Liga NOS, assim como quem irá disputar o playoff de promoção contra o 16.º classificado do principal escalão do futebol português, e quais serão os dois clubes que descem à Liga 3.





A ronda abre nesta quinta-feira, com o campeão Estoril a receber o Mafra, às 20h30, num encontro em que será entregue o troféu aos canarinhos. No dia seguinte e à mesma hora, o Feirense recebe o Penafiel.A Liga refere ainda que, consoante o resultado da partida entre Académia e Vilafranquense relativa à 26.ª jornada da competição - decorre esta quarta-feira às 18 horas -, estes horários poderão vir a sofrer alterações.Estoril–Mafra, 20H30Feirense–Penafiel, 20H30Leixões–Académica, 18H00Cova da Piedade–Casa Pia, 18H00Benfica B–FC Porto B, 18H00Arouca-Chaves, 18H00Ac. Viseu–Sp. Covilhã, 18H00Varzim-Oliveirense, 18H00Vizela–Vilafranquense, 18H00