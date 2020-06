Defesa Joel Monteiro reforça Ac. Viseu

O defesa Joel Monteiro é o segundo reforço do Académico de Viseu para a época 2020/21 na 2.ª Liga portuguesa de futebol, confirmou esta segunda-feira a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube viseense.

O lateral direito, de 29 anos, chega do Casa Pia, onde esteve na época transata, tendo alinhado em 22 jogos pelo clube.

Formado no Salgueiros, Joel Monteiro reencontra em Viseu Jorge Miguel com quem jogou no Famalicão, clube que representou durante cinco temporadas, entre 2014 e 2019.

Depois de Rui Silva deixar o clube para assinar pelo Varzim, a SAD do Académico de Viseu dá mais uma opção ao técnico Rui Borges para o lado direito da defesa.

Joel Monteiro é o segundo reforço confirmado pelo clube beirão, depois do avançado João Vasco (ex-Olhanense), num plantel que mantém 15 jogadores que tinham contrato com o clube - Bruno Loureiro, Carter, Edgar Abreu, Vieirinha, Miguel, Zimbabwe, Fábio Santos, Jorge Miguel, Bruninho, Diogo Santos, Fernando Ferreira, Ricardo Fernandes, Mathaus, Filipe e Romy -, estando ainda confirmada a renovação com o guarda-redes Ricardo Janota.