Desportivo de Chaves-Mafra, 1-1: flavienses somam terceiro empate consecutivo

O Desportivo de Chaves não segurou a vantagem e empatou este sábado 1-1 na receção ao Mafra, no jogo de abertura da 31.ª da 2.ª Liga.

Com o empate, a equipa de Chaves pode atrasar-se ainda mais na luta pela subida de divisão, ao somar agora 53 pontos, no quinto lugar, com os mesmos que o Arouca, sexto, e a cinco do Vizela (segundo em lugar de subida), que ainda não jogaram.

Já o Mafra somou o terceiro empate consecutivo e tem agora 36 pontos, ocupando o 10.º lugar, com os mesmos pontos que o Leixões.

A formação flaviense entrou a pressionar alto, mas a estratégia demorou a surtir efeito, pois os mafrenses conseguiram muitas vezes sair a jogar com espaço.

Em duas das situações os visitantes podiam mesmo ter inaugurado o marcador. Primeiro, aos seis minutos, após perda de bola de Benny, que Camará rematou ao lado em boa posição. Aos 10, Rodrigo Martins rematou ao lado, após um bom ataque rápido pela direita.

Aos poucos, os transmontanos ganharam ascendente, embora sem conseguirem uma boa exibição. Aos 24 minutos, João Correia isolou-se e fez um 'chapéu', tirado em cima da linha por João Miguel.

Mas, aos 33 minutos, Bura bateu um livre direto, que Godinho defendeu para o lado, mas Wellington, na recarga, inaugurou o marcador.

O encontro mudou de figura na segunda parte, com uma boa entrada dos visitantes, que, aos 53 minutos, atiraram à barra por João Graça. Aos 66, o Mafra chegou ao empate, numa excelente jogada individual de Gui Ferreira na área.

O jogo ficou partido, com as equipas à procura da vitória, mas o Chaves sofreu uma contrariedade com o segundo amarelo a João Correia, aos 75 minutos.

Na última jogada do desafio, Camará podia ter dado a vitória ao Mafra, mas rematou à barra.

Jogo no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves-Mafra, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Wellington, 33 minutos.

1-1, Gui Ferreira, 66.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Ricardo Moura, João Correia, Vasco Fernandes, Bura, João Reis (José Gomes, 68), Nuno Coelho, Benny (Luís Silva, 46), João Teixeira, Juninho, Wellington (Batxi, 68) e Roberto.

(Suplentes: Samu, Zé Tiago, Batxi, Luís Silva, Viegas, Guedes, Kevin Pina, Calasan e José Gomes.

Treinador: Vítor Campelos.

- Mafra: Godinho, Campos, João Miguel, Ismael (Carlos Daniel, 59), Pedro Barcelos, Gui Ferreira, Cuca, João Graça (Okitokandjo, 80), Andrezinho (Fidelis, 86), Camará e Rodrigo Martins.

(Suplentes: Filipe Neves, Bruno, Fidelis, Okitokandjo, Lee, Carlos Daniel, Tomás Domingos, Moura e Miguel Lourenço).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ismael (12), Andrezinho (56), João Correia (57 e 75), Nuno Coelho (65), João Teixeira (80), Campos (85), Roberto (86) e Fidelis (86). Cartão vermelho por acumulação para João Correia (75).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.