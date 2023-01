Divulgados os horários dos jogos entre as jornadas 19 e 22 da Liga Sabseg

A Liga Portugal deu esta terça-feira os horários dos jogos entre as jornadas 19 e 22 da Liga Portugal Sabseg, período que arrancará com um Farense-Estrela da Amadora, às 18 horas do dia 3 de fevereiro (sexta-feira) e terminará com um Estrela da Amadora-Tondela, às 15:30 do dia 26 de fevereiro (domingo).

Eis o calendário completo das referidas jornadas:







Sexta-feira, 3 de fevereiro

Farense–Estrela Amadora, 18h00 – Sport TV



Sábado, 4 de fevereiro

UD Oliveirense–Vilafranquense, 11h00 – Sport TV

Moreirense– Ac. Viseu, 14h00 – Sport TV

FC Porto B–B SAD, 15h30 – Porto Canal

Nacional–Torreense, 15h30 – Sport TV



Domingo, 5 de fevereiro

FC Penafiel–Mafra, 11h00 – Sport TV

Trofense–Leixões, 14h00 – Sport TV

Benfica B–Tondela, 14h00 – BTV



Segunda-feira, 6 de fevereiro

Feirense–Sp. Covilhã – Sport TV



Jornada 20



Sexta-feira, 10 de fevereiro

Torreense–Moreirense, 18h00 – Sport TV +



Sábado, 11 de fevereiro

Leixões–Feirense, 11h00 – Sport TV

Estrela Amadora–Benfica B, 14h00 – Sport TV

Sp. Covilhã–Tondela, 15h30 – Streaming

Vilafranquense–Trofense, 15h30 – Sport TV



Domingo, 12 de fevereiro

UD Oliveirense–FC Porto B, 11h00 – Sport TV

Ac. Viseu–Farense, 14h00 – Sport TV +





B SAD–FC Penafiel, 18h00 – Sport TV +

Mafra–Nacional, 18h00 – Streaming



Jornada 21



Sexta-feira, 17 de fevereiro

Tondela–Ac. Viseu, 18h00 – Sport TV +



Sábado, 18 de fevereiro

FC Penafiel–Sp. Covilhã, 11h00 – Sport TV

Trofense–UD Oliveirense, 14h00 – Sport TV

FC Porto B–Estrela da Amadora, 15h30 – Porto Canal

Feirense–Vilafranquense, 15h30 – Sport TV



Domingo, 19 de fevereiro

Nacional–Leixões, 11h00 – Sport TV

Moreirense–B SAD, 14h00 – Sport TV +

Benfica B–Torreense, 15h30 – BTV

Farense–Mafra, 15h30 – Sport TV



Jornada 22



Sexta-feira, 24 de fevereiro

Trofense–FC Penafiel, 18h00 – Sport TV +



Sábado, 25 de fevereiro

Torreense – Ac. Viseu, 11h00 – Sport TV

Leixões– Benfica B, 14h00 – Sport TV +

UD Oliveirense – Moreirense, 15h30 – Sport TV



Domingo, 26 de fevereiro

Mafra–Feirense, 11h00 – Streaming

Vilafranquense–FC Porto B, 11h00 – Sport TV

B SAD–Nacional, 14h00 – Streaming

Sp. Covilhã–Farense, 14h00 – Sport TV +

Estrela da Amadora–Tondela, 15h30 – Sport TV