Dois reforços oficializados no Varzim

André Vieira e Paulo Moreira foram ontem oficializados como reforços do Varzim. O primeiro trata-se de um médio que chega proveniente do Farense, contratação que Record já havia dado como prestes a concretizar-se, ao passo que o segundo, também médio, chega do RD Águeda, depois de alguns anos de ligação ao FC Porto. Paulo Moreira, refira-se, assinou um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção. À chegada, o jovem médio garantiu "empenho total no clube para ajudar a atingir os objetivos e evoluir também como jogador".