Duelo entre Penafiel e Leixões esteve parado para assistência a árbitro assistente

Num momento algo caricato, a primeira parte da receção do Leixões ao Penafiel, a contar para a 28ª jornada da Liga Sabseg, teve uma período de paragem para assistência não a um dos jogadores em campo, mas sim a um dos árbitros assistentes.Por volta do minuto 24, João Casegas interrompeu a partida a pedido do assistente André Costa, que sentiu um problema muscular e teve de ser assistido pelas equipa médica do Leixões. A lesão acabou por ser impeditiva e obrigou Marco Vieira, quarto-árbitro, a substituir o colega da equipa de arbitragem. O jogo foi retomado após quatro minutos de paragem.