E. Amadora-Feirense, 4-1: Goleada vale aproximação ao 2º lugar

Com uma exibição convincente e quatro golos marcados, o Estrela da Amadora goleou hoje o Feirense (4-1) e aproximou-se do segundo lugar da Liga Sabseg, tirando proveito da derrota do Farense.



O conjunto da Reboleira materializou um resultado robusto graças a um autogolo de João Paulo, perto do intervalo (45+2 minutos), ao qual se juntaram mais três golos no segundo tempo, por Ronaldo Tavares, aos 58, um autogolo de João Paredes, aos 84, e Ronald aos 90+1. Pelo lado do Feirense, Tiago Dias marcou aos 67 minutos.

Este encontro constituía um duelo pelos lugares de subida, com o Estrela a entrar em jogo em posição mais favorável, no terceiro posto, que garante lugar de 'play-off' de subida no final da temporada. Por seu turno, o Feirense encontrava-se necessitado em pontuar para não ver a distância ampliada para o grupo da frente, do qual fazia parte o adversário desta tarde na Reboleira.

Impulsionado pelos mais de dois mil espetadores presentes, o Estrela da Amadora assumiu desde cedo a iniciativa da partida, esbarrando num Feirense prático na transição e apostado em aproveitar qualquer erro que a defensiva tricolor pudesse cometer. Nesse confronto de filosofias, só no final do primeiro tempo o marcador foi acionado, com a equipa da casa a ver premiado o seu esforço.

Já se previa que o nulo pudesse durar até ao intervalo quando, aos 45+2 minutos, Gustavo Henrique rematou cruzado e a bola embateu em João Paulo, ludibriando a ação do guarda-redes Igor e garantindo ao conjunto da casa uma posição de vencedor importante para a afirmação que se seguiria no segundo tempo.

O Feirense entrou rematador nos minutos iniciais, mas o Estrela foi eficaz através de uma bola parada bem explorada: Miguel Lopes saltou mais alto na área feirense e colocou a bola junto ao poste esquerdo, onde surgiu Ronaldo Tavares a confirmar o 2-0 para os amadorenses.

Perante a situação adversa no resultado, a equipa visitante conseguiu uma aproximação no resultado através de um remate exterior muito bem colocado por Tiago Dias aos 67, mas o Estrela não mais voltou a conceder veleidades defensivas, partindo novamente para a ofensiva de forma a alcançar um resultado confortável.

Os dez minutos finais foram particularmente profícuos para o Estrela da Amadora, que conseguiu marcar aos 83 minutos por João Silva, num lance invalidado por fora-de-jogo que auspiciava um 'apetite' ofensivo que o conjunto da casa transformaria em mais dois golos.

O terceiro golo estrelista chegou aos 84 minutos, através de mais um autogolo de um adversário, na circunstância João Paredes, em quem embateu o cruzamento de Jean Felipe pela direita, e por fim o 4-1 na sequência de um centro tirado por Diogo Salomão pela esquerda para a finalização de Ronald, bem junto ao poste esquerdo.

Em função deste triunfo, o Estrela da Amadora tirou proveito do desaire do Farense no reduto do Torreense, na manhã de hoje, conseguindo assim uma aproximação ao segundo lugar da 2ª Liga de futebol ao contabilizar 33 pontos, a somente um dos algarvios, que mantêm os 34 pontos que somavam no início da 18.ª jornada.

Por seu turno, o Feirense perdeu contacto com os primeiros classificados da prova e foi ultrapassado no sétimo posto pelo Tondela, que passou a contar 26 pontos perante os 24 pontos dos fogaceiros, que ocupam agora o oitavo posto da classificação.

Jogo no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Feirense, 4-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, João Paulo, 45+2 minutos (na própria baliza).

2-0, Ronaldo Tavares, 58.

2-1, Tiago Dias, 67.

3-1, João Paredes, 84 (na própria baliza).

4-1, Ronald Pereira, 90+1.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Brígido, Erivaldo Almeida (Mansur, 79), Miguel Lopes, Gaspar, Jean Felipe, Aloísio (Sebastián Guzmán, 79), Mário Balbúrdia, João Reis, Gustavo Henrique (Diogo Salomão, 68), Régis N'Do (Ronald Pereira, 68) e Ronaldo Tavares (João Silva, 79).

(Suplentes: António Filipe, Paulinho, João Silva, Diogo Salomão, Vitó, Hevertton Santos, Sebastián Guzmán, Mansur e Ronald Pereira).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Feirense: Igor Rodrigues, João Pinto (João Paredes, 75), Cláudio Silva, Sidney Lima, Samuel Teles (João Oliveira, 68), Washington Santana, João Tavares (Tiago Dias, 62) João Paulo, André Rodrigues (Oche Ochowechi, 62), Fábio Espinho (Jorge Teixeira, 62) e Jardel Silva.

(Suplentes: Rogério Veiga, Arthur Augusto, Manu Siilva, João Paredes, Lucas Santos, João Oliveira, Jorge Teixeira, Tiago Dias e Oche Ochowechi).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mário Balbúrdia (26), Régis N'Do (32), Gaspar (40), João Reis (48), Sidney Lima (57), João Paredes (86) e Oche Ochowechi (90+4).

Assistência: 2.063 espetadores.