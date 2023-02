E. Amadora-Tondela, 0-0: tricolores aumentam para 10 a série de jogos sem perder

O Estrela da Amadora elevou este domingo para 10 a série de jogos sem perder com o empate sem golos na receção ao Tondela no jogo de encerramento da 22.ª jornada da Liga SABSEG.

A última derrota dos amadorenses remonta a 27 de novembro frente ao Moreirense (4-2), para a Taça da Liga. Desde então soma cinco vitórias e outros tantos empates, um deles com o Penafiel, também para a Taça da Liga. Os outros nove jogos foram para a liga.

No encontro deste domingo, fica para a história o ponto conquistado pelas duas equipas. De um lado, os tricolores ainda conseguem capitalizar a derrota de hoje do Farense no terreno do Sporting da Covilhã (1-0), consolidando o segundo lugar do campeonato, com 41 pontos, menos nove do que o líder Moreirense. Do outro, o Tondela divide agora o nono lugar (28 pontos) com o Feirense e o Leixões.

Com um início de jogo muito divido, as notas de destaque até aconteceram fora de campo, aos 19 minutos, quando o treinador do Tondela, Tozé Marreco, foi expulso, por contestar uma decisão do árbitro Carlos Macedo, e quando o guarda-redes suplente do Estrela da Amadora António Filipe viu o cartão amarelo, aos 27'.

O primeiro remate ocorreu aos 28', quando Strkalj, na esquerda, visou a baliza anfitriã, tendo o guarda-redes Bruno Brígido defendido sem grande dificuldade.

A igualdade ao intervalo justificava-se mais por aquilo que as equipas não fizeram do que pelo que produziram. Se o Estrela da Amadora não conseguia ligar os setores, o Tondela parecia mais preocupado em anular o adversário com o contacto físico.

Na segunda parte, notou-se um maior ascendente dos 'tricolores', tendo Regis, aos 48 e 57 minutos, e Mário Balbúrdia, pelo meio, aos 55', mostrado que o golo poderia acontecer.

Com a entrada da Fajardo para o lugar de Strkalj, o Tondela começou a aparecer mais vezes no terreno do Estrela da Amadora.

O treinador amadorense, Sérgio Vieira, percebeu isso e colocou em campo Kikas e Diogo Salomão, para os lugares de Vitó e Miguel Lopes, respetivamente, e, aos 68 minutos, o primeiro viu a bola embater caprichosamente no poste da baliza a cargo de Niasse.

Substituições que alteraram o esquema tático tricolor. Mudou de um '4-3-3', para um '3-4-3' e o jogo partiu-se. As duas equipas passaram a estar mais presentes em zonas de finalização que no meio-campo, mas isso não teve repercussões no resultado.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.



Estrela da Amadora - Tondela, 0-0.



Equipas:

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Filipe, Gaspar, Miguel Lopes (Diogo Salomão, 65'), Mansur, Guzmán (Latyr Fall, 79'), Vitó (Kikas, 65'), Mário Balbúrdia (Manuel Figueiredo, 79'), Ronald (Régis, 26'), João Reis e João Silva.

(Suplentes: António Filipe, Capita, Diogo Salomão, Latyr Fall, Hevertton, Kikas, Régis, Erivaldo Almeida e Manuel Figueiredo).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Tondela: Niasse, Marcelo Alves, Ricardo Alves, Manuel Hernando, Tiago, Telmo Arcanjo (Cuba, 88'), Pedro Augusto, Bebeto, Strkalj (Fajardo, 60'), Rafael Barbosa (Rúben Fonseca, 90+1') e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Cuba, Fajardo e Betel Munhungo).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para António Filipe (27'), Pedro Augusto (41'), Miguel Lopes (61'), Mário Balbúrdia (74'), Manuel Figueiredo (81'), Manuel Hernando (83') e Cuba (90+2'). Cartão vermelho direto para Tozé Marreco (19').

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.