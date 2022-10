E. Amadora-Vilafranquense vai ser jogado no Jamor

O E. Amadora-Vilafranquense, referente à 11ª jornada da Liga Sabseg, vai ser jogado no Estádio Nacional. A partida está agendada para dia 31 de outubro, pelas 18 horas. A alteração do recinto de jogo foi comunicada pela Liga Portugal no portal oficial "em virtude dos trabalhos de recuperação a serem efetuados no relvado do Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa".Recorde-se que a casa dos tricolores esta temporada tem sido o Estádio Municipal de Leiria, em virtude do processo que envolve a compra do Estádio José Gomes, por parte do emblema da Reboleira, ainda não estar concluído.