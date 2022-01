Encontro entre Chaves e Rio Ave adiado

A Liga Portugal comunicou esta terça-feira o adiamento do encontro da 17ª jornada da Liga Sabseg entre o Chaves e o Rio Ave. Originalmente marcado para sábado, o encontro vai agora realizar-se a 10 de fevereiro, pelas 18 horas.O adiamento era o cenário mais provável, uma vez que o plantel dos vilacondenses se encontra a cumprir o isolamento decretado pelo delegado de saúde até ao dia 8 de janeiro, o que inviabilizava o comparecimento dos rioavistas ao encontro com os flavienses.Entretanto, o duelo do Rio Ave adiado da 16ª jornada, com o Sp. Covilhã, foi reagendado para 2 de fevereiro, pelas 17 horas.