Estoril-Ac. Viseu, 3-0: Canarinhos regressam às vitórias e aos lugares de promoção

O Estoril Praia venceu esta terça-feira o Académico de Viseu, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada da 2.ª Liga, e selou o regresso aos triunfos, após quatro partidas na prova sem ganhar, subindo ainda ao segundo lugar.

Os números folgados da vitória 'canarinha' demonstram a clara superioridade do conjunto orientado por Bruno Pinheiro, embora omitam uma primeira parte na qual a 'equipa da Linha' sentiu algumas dificuldades para contornar a defesa a cinco homens dos viseenses. Os golos acabariam por surgir já perto do intervalo, depois de ameaças de Hugo Gomes, Crespo e Vidigal, mas confirmaram a maior qualidade dos anfitriões.

Aos 41 minutos, Vidigal fez o 1-0, coroando da melhor forma a fase mais pressionante da equipa 'estorilista', depois de driblar um defesa e rematar colocado perante a saída do guardião Ricardo Fernandes. O Académico de Viseu acabou por sentir o golo e já em tempo de 'descontos' viu o árbitro assinalar grande penalidade num suposto derrube de Jorge Miguel a João Gamboa, que o avançado André Clóvis não hesitou em converter no 2-0.

O apito para o intervalo surgiu logo de seguida, ainda com alguns protestos dos forasteiros, que regressaram com vontade de mudar a sua imagem e chegaram a ameaçar o golo por Ayongo logo aos 50 minutos. Porém, as intenções esfumaram-se rapidamente com o terceiro golo do Estoril Praia, assinado num cabeceamento de João Gamboa, na sequência de um pontapé de canto de Zé Valente.

A partir daí, os estorilistas puderam refrescar a equipa sem perder lucidez, concentração ou acutilância diante de um Académico de Viseu impotente para contrariar a anunciada derrota. O quarto golo esteve sempre mais perto de se tornar realidade para os anfitriões do que os viseenses conseguirem reduzir a desvantagem, mas o 3-0 resistiu até ao apito final.

Com esta vitória, o Estoril passou a somar 41 pontos em 20 jogos e subiu ao segundo lugar, apenas a um ponto do líder Académica (42) e mais um do que o terceiro classificado, o Feirense (40). Por sua vez, o Académico de Viseu mantém os 19 pontos e o 14.º posto na classificação, somente quatro pontos acima da 'linha de água'.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia-Académico de Viseu, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Vidigal, 41 minutos.

2-0, André Clóvis, 45+5 (grande penalidade).

3-0, João Gamboa, 54.

Equipas:

Estoril Praia: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, João Gamboa (Rosier, 72), Crespo (Lazare Amani, 65), Murilo, Zé Valente (André Franco, 76), Vidigal (Bruno Lourenço, 65) e André Clóvis (João Carlos, 72).

(Suplentes: Thiago, Bruno Lourenço, Carles Soria, Valente, Lazare Amani, André Franco, Rosier, Harramiz e João Carlos).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Mesquita, Pica, Mathaus, Jorge Miguel, Fernando Ferreira (Diogo Santos, 61), Paná (Jeremias Puch, 76), Joel, Yuri Araújo (Luisinho, 62), João Vasco (André Carvalhas, 72) e Paul Ayongo (Carter 72).

(Suplentes: Janota, Diogo Santos, Jeremias Puch, Carter, André Carvalhas, Yang Sena, Bondoso, Filipe e Luisinho).

Treinador: Pedro Duarte.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pica (17 e 58) e Lazare Amani (80). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Pica (58).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.