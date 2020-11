Estoril-Cova da Piedade, 5-1: Canarinhos vencem com hat-trick de Yakubu Aziz

O Estoril Praia venceu este sábado o Cova da Piedade por 5-1, com um 'hat-trick' de Yakubu Aziz, em jogo reagendado da oitava jornada da 2.ª Liga, devido a casos de covid-19 na equipa piedense.

O ganês foi a grande figura da partida, com três golos apontados aos oito, 34 e 61 minutos, aos quais se juntaram os tentos de André Vidigal, aos 55, e de André Clóvis, aos 90+2, do lado dos estorilistas, e de João Vieira, aos 88, para o Cova da Piedade.

O resultado permite ao Estoril Praia ascender à liderança isolada da 2.ª Liga, com 22 pontos, enquanto o Cova da Piedade, que tem menos um jogo, permanece no 10.º lugar, com 10 pontos.

O encontro foi reagendado após falta de comparência dos visitantes em 30 de outubro, devido a um surto de covid-19 no plantel do clube da margem sul do Tejo.

A Liga de clubes já tinha atribuído a vitória e os três pontos ao Estoril Praia, mas uma deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou que o surto que assolou o plantel 'grená' era motivo de "força maior" que "justifica" a sua falta de comparência no encontro.

A equipa 'canarinha' adiantou-se cedo no marcador, aos oito minutos, através de uma recarga de Yakubu Aziz, que resgatou um remate de Zé Valente que embateu no poste, evidenciando a superioridade demonstrada desde o apito inicial.

Depois de uma ameaça por cima dos anfitriões (23), o Cova da Piedade ameaçou o empate aos 26, em novo remate ao poste que Dani Figueira agarrou posteriormente.

Antes do intervalo, o Estoril Praia aumentou a vantagem, novamente por intermédio do ganês Yakubu Aziz, num grande trabalho a tirar um defesa da frente e a rematar sem grande dificuldade.

No segundo tempo, a equipa lisboeta continuou a impor o seu jogo e, já depois de um remate de Chiquinho pela direita, que Cléber Santana defendeu (48), o marcador foi ampliado, aos 55, com um remate frontal de André Vidigal a sofrer um desvio e a bater o guarda-redes brasileiro.

Yakubu Aziz não desperdiçou a oportunidade para fazer o 'hat-trick' quando foi chamado para apontar uma grande penalidade, por falta sobre Chiquinho, aos 61 minutos.

Nos últimos minutos, com o resultado feito, o Cova da Piedade reduziu por intermédio de João Vieira, aos 88, com um desvio de cabeça muito subtil a um canto cobrado por Miguel Rosa, mas André Clóvis sentenciou a partida aos 90+2, igualmente num cabeceamento, sem hipóteses para Cléber Santana.

Jogo realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Estoril Praia-Cova da Piedade, 5-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Yakubu Aziz, 08 minutos.

2-0, Yakubu Aziz, 34.

3-0, André Vidigal, 55.

4-0, Yakubu Aziz, 61.

4-1, João Vieira, 88.

5-1, André Clóvis, 90+2.

Equipas:

Estoril Praia: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Gomes, Marcos Valente, Joãozinho, João Gamboa (Jean Amani, 74), Zé Valente (André Franco, 82), Miguel Crespo (Rosier, 74), Chiquinho, André Vidigal (Murilo, 66) e Yakubu Aziz (André Clóvis, 66).

(Suplentes: Thiago Rodrigues, João Diogo, Rosier, Jean Amani, Bruno Lourenço, Murilo, André Franco, João Carlos e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Cova da Piedade: Cléber Santana, João Amorim, Zarabi (Miguel Rosa, 54), Bruno Bernardo, João Meira, Gonçalo Maria (Kakuba, 82), João Patrão, Pepo (Femi Balogun, 65), Cele (Francisco Varela, 65), Arnold e João Vieira.

(Suplentes: Adriano Facchini, Gonçalo Tavares, Filipe Maio, Kakuba, Chico Chen, Francisco Varela, Miguel Rosa, Hugo Machado e Femi Balogun).

Treinador: Ricardo Aires.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Zé Valente (37), João Amorim (45) e Francisco Varela (83).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.