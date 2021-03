Estoril derrota Feirense e consolida liderança na Liga SABSEG

O Estoril consolidou esta terça-feira a liderança isolada na Liga SABSEG, ao vencer o Feirense por 1-0, em jogo da 23.ª jornada, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Numa partida em que as equipas se equivaleram até aos minutos finais, Hugo Gomes desfez o empate e deu a vitória ao Estoril na sequência de um pontapé de canto, aos 86 minutos.

Num início de jogo equilibrado, o Feirense foi mais acutilante, mas a sua estratégia não surtiu efeitos práticos nos primeiros minutos, já que não criou qualquer lance perigo na área adversária.

Apesar disso, Marcus foi quem teve nos pés a única oportunidade de golo do primeiro tempo, obrigando Dani Figueira a uma boa defesa, com o guarda-redes do Estoril a opor-se da melhor forma a um remate forte e colocado do avançado nigeriano à entrada da área, aos 32 minutos.

Na segunda parte, as equipas foram mais audazes e o jogo entrou numa toada de parada e resposta, com Marcus a ser novamente o principal protagonista, já que o avançado surgiu livre de marcação à entrada da área para rematar para as mãos de Dani Figueira, aos 65 minutos.

A resposta do Estoril surgiu pouco depois, num lance de contra-ataque conduzido por Yakubu Aziz, com o avançado ganês a rematar já dentro da área do Feirense e a obrigar Bruno Brígido a uma defesa apertada, aos 67 minutos.

A equipa de Bruno Pinheiro ainda dispôs de uma boa oportunidade para inaugurar o marcador aos 69 minutos, com Yakubu Aziz a cabecear à entrada da pequena área e com a bola a sair perto do poste da baliza do Feirense.

O Estoril acabou por chegar à vitória aos 86 minutos. Depois da cobrança de um canto de Bruno Lourenço, que colocou a bola ao segundo poste, surgiu Hugo Gomes para cabecear com eficácia para o único golo da partida.

Até ao final do jogo, o Feirense teve a possibilidade de chegar ao empate, quando João Victor surgiu isolado à entrada da pequena área, com o avançado a cabecear ao lado da baliza de Dani Figueira.

Jogo no Estádio no Estádio Marcolino, em Santa Maria da Feira.

Feirense -- Estoril, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Hugo Gomes, 86 minutos.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro, Zé Ricardo, João Tavares (Washington, 76), Latyr, Fábio Espinho (João Tavares, 76), Edson Farias, Marcus (Diogo Viana, 83) e Fabrício (Platiny, 62).

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Washington, Diogo Viana, Feliz, Platiny, Manu, Ruca e João Victor).

Treinador: Filipe Rocha.

- Estoril: Dani Figueira, João Diogo, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa, Crespo (Valente, 90+2), Zé Valente (Rosier, 66), Vidigal (Bruno Lourenço, 66), Yakubu Aziz (André Clóvis, 90+4) e Harramiz.

(Suplentes: Thiago, Bruno Lourenço, Murilo, Carlos Soria, Valente, Lazare, André Franco, Rosier e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marcus (79) e Rosier (90).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.