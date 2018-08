Continuar a ler

A ronda inaugural prossegue no domingo (de 12 de agosto) com inicio também pelas 11h15 minutos, com o P. Ferreira-Sp. Braga B, seguido, à tarde, pelos encontros Sp. Covilhã-Ac. Viseu, Varzim-Mafra, Penafiel-Arouca e V. Guimarães B-Cova da Piedade.P. Ferreira e Estoril são as equipas que caíram para a 2ª Liga, por culpa do 17.º e 18.º lugares com que terminaram em 2017/18 a Liga NOS e arrancam no escalão secundário em casa frente às equipas B do Sp. Braga e do FC Porto.No sentido inverso, clubes promovidos do Campeonato de Portugal, o campeão Mafra tem a estreia marcada frente ao Varzim (10.º classificado em 2017/18), pelas 16h de 12 de agosto (domingo), e o Farense recebe o Famalicão (14.º), pelas 17h de 11 (sábado).