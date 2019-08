Estoril-Farense, 1-2: Cantos de vitória valem registo cem por cento vitorioso a algarvios

O Farense foi este domingo ao terreno do Estoril arrancar um triunfo por 2-1, em jogo da segunda jornada da 2.ª Liga, e mantém assim o registo cem por cento vitorioso na competição.A vitória algarvia foi alicerçada numa atuação muita sóbria e objetiva da equipa de Sérgio Vieira, que consumou os dois golos através de pontapés de canto. Rafael Furlan foi o 'assistente' de serviço aos 23 e 54 minutos, encontrando os cabeceamentos certeiros de Matheus Silva e Luís Rocha. De pouco serviu o bonito golo de calcanhar de Roberto pelos estorilistas, à passagem dos 41 minutos.Após a derrota (2-1) na ronda inaugural diante do Benfica B, o Estoril entrou mais pressionante, impulsionado pela dinâmica de Rafael Barbosa e Roberto, mas não conseguiu traduzir isso em golos. Já o Farense acabou por inaugurar o marcador numa fase já mais equilibrada do desafio e apostou sempre numa postura mais pragmática, controlando sem precisar de dominar.O empate chegaria ainda antes do intervalo, depois de boas oportunidades terem sido desperdiçadas por cada uma das formações. Roberto concluiu de calcanhar a jogada bem desenhada por Juninho a partir de um livre, num lance em que os algarvios ficaram a protestar uma suposta falta do avançado brasileiro antes do passe.Já no segundo tempo, Luís Rocha, aos 54, voltou a colocar a nu as fragilidades em lances de bola parada da equipa comandada por Tiago Fernandes, com o 2-1 em mais um pontapé de canto. Os estorilistas lançaram-se em busca de novo empate, mas Juninho, aos 58, e Roberto, aos 64, deixaram os adeptos em desespero pelos falhanços clamorosos.Quando se esperava um 'raide' final do Estoril, o Farense acabou por equilibrar, chegando a estar perto do terceiro tento em mais do que uma ocasião, enquanto ao Estoril não chegou uma reação de 'coração sem cabeça'. Com este resultado, o Farense segue provisoriamente no topo com o Sporting da Covilhã, ambos com seis pontos, ao passo que o Estoril está no lote dos últimos, só com derrotas.Ao intervalo: 1-1.Marcadores:0-1, Matheus Silva, 23 minutos.1-1, Roberto, 41.1-2, Luís Rocha, 54.António Filipe, João Góis, Philipe Maia, Valente, Ruben Belima (Khevin Fraga, 72), Tembeng, Daniel Bragança (Jonata, 72), Rafael Barbosa, Juninho, Roberto e Malinowski (André Franco, 55).(Suplentes: Dani Figueira, Gonçalo Santos, Helerson, André Franco, Crespo, Khevin Fraga e Jonata).Treinador: Tiago Fernandes.: Hugo Marques, Matheus Silva (Miguel Bandarra, 79), Rafael Vieira, Luís Rocha, Furlan, Filipe Melo, Francisco Isidoro, Mayambela, Fábio Nunes (Alvarinho, 72), Irobiso (Pedro Simões, 62) e Fabrício Simões.(Suplentes: Daniel Fernandes, Bura, Miguel Bandarra, Pedro Simões, Patrick, Cássio e Alvarinho).Treinador: Sérgio Vieira.: Carlos Xistra (AF Castelo Branco).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tembeng (12), Rafael Vieira (40), Mayambela (52), Rafael Barbosa (60), Fábio Nunes (61), Philipe Maia (66), Sérgio Vieira (77) e Filipe Melo (78).: Cerca de 700 espectadores.