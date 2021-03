Estoril-Oliveirense, 3-0: canarinhos reforçam liderança isolada da Liga Sabseg

O Estoril venceu esta sexta-feira a Oliveirense, por 3-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga Sabseg, e reforçou provisoriamente a sua liderança na competição, com mais 12 pontos do que o vice Feirense.

Numa noite fria no Estádio António Coimbra da Mota, a equipa comandada por Bruno Pinheiro partia como clara favorita perante o 17.º classificado e não perdeu tempo a confirmar as expectativas e o abismo que a separava da Oliveirense. Com apenas 13 minutos, Bruno Lourenço assinou o 1-0 num desvio na pequena área a um cruzamento notável de André Franco, naquela que seria a primeira das três assistências do médio estorilista.

Sem argumentos ou inspiração, a Oliveirense tentou reagir ao golo sofrido, mas, por mais que os jogadores orientados por Raul Oliveira se esforçassem, nada saía bem e o tempo viria a revelar-se um brutamontes para a equipa de Oliveira de Azeméis. Do outro lado, o Estoril nem precisava de forçar o ritmo ou a procura do golo para conseguir atingir os seus objetivos, quase como se tal já estivesse escrito e até a própria Oliveirense estivesse ciente disso.

Antes do intervalo, o Estoril chegou ao 2-0, com João Gamboa a fazer o golo num cabeceamento exemplar após livre de André Franco no flanco direito, praticamente encerrando o que já nem parecia ter discussão. E a festa estorilista prosseguiu logo a abrir o segundo tempo, com o recém-entrado Yakubu Aziz a marcar o terceiro num belo remate de fora da área, depois de um roubo de bola e de uma assistência do inevitável André Franco.

A vitória não iria fugir ao Estoril Praia e só um excesso de adorno nas jogadas evitou que os números da vitória crescessem ainda mais, com Vidigal e Bruno Lourenço a falharem oportunidades flagrantes. Já a Oliveirense continuou a tentar ser feliz, mas nem quando o guardião 'estorilista' Thiago teve um deslize conseguiu encontrar o caminho da baliza.

Com este triunfo, o Estoril passa a somar 59 pontos em 26 jogos e fica agora a aguardar pelas prestações de Feirense (47) e Académica (46), que defrontam nesta ronda Arouca e Vilafranquense, respetivamente. Já a Oliveirense mantém o 17.º posto, com 23 pontos e abaixo da linha de despromoção.

Ficha de jogo

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril-Oliveirense, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Lourenço, 13 minutos.

2-0, João Gamboa, 45+2.

3-0, Yakubu Aziz, 50.

Equipas:

- Estoril: Thiago, João Diogo (Carles Soría, 28), Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Zé Valente, 72), Lazare Amani (Rosier, 66), André Franco, Bruno Lourenço, Murilo (Vidigal, 66) e André Clóvis (Yakubu Aziz, 46).

(Suplentes: Macedo, Chiquinho, Vidigal, Zé Valente, Crespo, Yakubu Aziz, Carles Soría, Valente e Rosier).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Oliveirense: Arthur, Hugo Oliveira (Oliveira, 46), Machado, Kadri, Leandro, Kenidy, Michel (Filipe Alves, 84), Filipe Gonçalves, Ono (António Gomes, 88), Lima (Dionathã, 72) e Thalis (Sele Davou, 72).

(Suplentes: Coelho, Filipe Alves, Luisinho, Sele Davou, Oliveira, Pedro, Dionathã e António Gomes).

Treinador: Raul Oliveira.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hugo Oliveira (44), Bruno Lourenço (62) e Rosier (90+1).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.