Estoril-Penafiel, 0-1: Durienses surpreendem e atrasam canarinhos na luta pela subida

O Penafiel venceu esta quarta-feira na casa do Estoril por 1-0, na 14.ª jornada da 2.ª Liga, num jogo marcado pelo maior domínio da equipa da Linha e pela tremenda eficácia do Penafiel.Fábio Abreu, aos 44 minutos, marcou o único golo do encontro e devolveu a equipa penafidelense às vitórias na prova, interrompendo uma série de três vitórias do Estoril.Com este resultado, o Penafiel soma 23 pontos, enquanto o Estoril, com 29 pontos, se pode atrasar na luta pela subida à I Liga.O Estoril Praia entrou dominador no encontro na Amoreira e, nos primeiros 15 minutos, jogou-se a maior parte do tempo no meio campo do Penafiel. Pese embora o domínio territorial e a maior posse de bola, os 'canarinhos' não conseguiram criar lances de golo e o primeiro sinal de perigo junto da baliza de Ivo chegou apenas ao minuto 26, numa arrancada de Aylton pela direita, mas a que ninguém conseguiu dar seguimento na pequena área, com a bola a passar por toda a defesa penafidelense.O Penafiel contentou-se em explorar as saídas rápidas para o ataque e, num desses lances, conseguiu a primeira ocasião de golo junto da baliza estorilista, com o remate de Ludovic a sair enrolado, para defesa fácil de Thierry.Aos 44, os visitantes chegaram mesmo à vantagem, por Fábio Abreu. Na sequência de um livre à entrada da área do Estoril Praia, o primeiro remate de Daniel Martins acabou prensado pela barreira, mas a bola ressaltou Fábio Abreu e o avançado angolano disparou cruzado para o 1-0, sem hipótese de defesa para Thierry.Na entrada para a segunda parte, o Penafiel voltou a criar perigo por Fábio Abreu. O avançado ganhou o duelo com os centrais do Estoril e rematou para defesa atenta de Thierry.O Penafiel esteve sempre mais perigoso no ataque, embora o domínio pertencesse ao Estoril, que apesar de mais posse de bola continuava sem rematar à baliza de Ivo.Nos 10 minutos finais, o Estoril instalou-se em definitivo na área do Penafiel e chegou a gritar-se golo na Amoreira, na sequência de um canto, mas estava já marcada uma falta sobre o guarda-redes Ivo, na pequena área.Já no tempo de desconto, depois de uma falta por trás, Ludovic acabou expulso e instalou-se a confusão no relvado, com as duas equipas técnicas a entrarem em campo. Nos últimos instantes, o Penafiel aguentou o 'sufoco' final e saiu do Estoril com três preciosos pontos.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Fábio Abreu, 44 minutos.Thierry, João Góis (Dadashov ,63), Diakhité, João Pedro, Rafael Furlan, Aylton, Gonçalo (Matheus, 46), João Patrão, Filipe (Jonata, 74), Sandro Lima e Roberto.(Suplentes: Igor, Gomes, Diney, Pedro Queirós, Matheus, Jonata).Treinador: Luís Freire.Ivo, Pedro Lemos, João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins, Vasco Braga (Vini, 90+3), Fábio Abreu, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Tiago, 78), Pires (José Gomes, 75) e Ludovic.(Suplentes: José Costa, Caetano, Yuri Araújo, Vini, Tiago, Areias e José Gomes).Treinador: Armando Evangelista.João Malheiro Pinto (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Pedro (30), Romeu Ribeiro (52), João Góis (57), Diakhité (64), Ivo (80), Rafael Furlan (82), Tiago (89), João Paulo (90+7), João Patrão (90+7) e Roberto (90+7). Cartão vermelho direto para Ludovic (90+5).cerca de 700 espectadores.