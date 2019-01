Estoril-Sp. Braga B, 2-1: Canarinhos quebram ciclo negativo

O Estoril terminou esta terça-feira uma sequência de quatro jogos sem ganhar e derrotou (2-1) o Sp. Braga B, num jogo da 19.ª jornada da 2.ª Liga que assinalou a estreia do treinador Bruno Baltazar.Na estreia do novo técnico, que rendeu Luís Freire, a equipa da linha chegou ao intervalo em vantagem, depois do golo de Gonçalo Santos, aos 12 minutos, os bês bracarenses ainda igualaram no arranque da segunda metade por Denisson (49), mas Filipe Soares anotou o tento que ditou a vitória estorilista, aos 65.Depois de uma entrada menos boa e de dois avisos do Braga, o Estoril reagiu e pegou no jogo, tendo inaugurado o marcador por Gonçalo Santos, aos 12 minutos. O médio, que já não marcava desde 2013, fez a recarga a um primeiro remate de Roberto, que fora travado pela defesa arsenalista, na sequência de um pontapé de canto.O intervalo ajudou a equipa minhota, que chegou ao golo do empate logo aos 49 minutos, por Denisson.A equipa da casa passou então por algumas dificuldades, tornando o jogo mais imprevisível, mas, aos 65, Aylton Boa Morte desenhou a assistência perfeita para Filipe Soares e este fez o 2-1 com um remate forte na área.Em vantagem, o Estoril soube então gerir o resultado e resistiu ao assédio final arsenalista, cujos jogadores já não tiveram discernimento para chegar, pelo menos, à igualdade.O Estoril consumou assim o regresso às vitórias e ao terceiro lugar, com 33 pontos, enquanto o Braga B permanece no 15.º posto da 2.ª Liga, com 19 pontos.1-0, Gonçalo Santos, 12 minutos.1-1, Denisson, 49.2-1, Filipe Soares, 65.Thierry Graça, João Góis, Diakhité, Diney, Pedro Queirós (Ibra Koneh, 63), Gonçalo Santos, Filipe Soares, João Patrão (Sandro Lima, 46), Rafael Furlan, Aylton Boa Morte e Roberto (Dadashov, 84).(Suplentes: César Augusto, Cícero, Dadashov, Chaby, Sandro Lima, Andrezinho e Ibra Koneh).Treinador: Bruno Baltazar.Tiago Pereira, Diogo Casimiro, David Carmo, Bruno Wilson, Pedro Amador, André Ribeiro, Afonso Caetano (Tiago Dias, 80), Ibrahima, Simão, Elias Emanuel (Midana, 63) e Denisson.(Suplentes: Filipe, Inácio, Danilo Júnior, Ivan, Jaílson, Tiago Dias e Midana).Treinador: Wendel.João Pinheiro (AF Braga).Cartão amarelo para Bruno Wilson (69), Filipe (74), João Góis (80), Ibrahima (87) e Sandro Lima (88).Cerca de 600 espetadores.