Estoril-Sp. Covilhã, 0-0: canarinhos travados após festival de desperdício

O Estoril consentiu esta segunda-feira um empate a zero na receção ao Sporting da Covilhã, em jogo da 16.ª jornada da Segunda Liga, e desperdiçou a oportunidade de reforçar a sua vantagem na liderança da competição.

Num encontro que já estava desequilibrado ainda antes do apito inicial, com vários casos de covid-19 a desfalcarem o plantel serrano ao ponto de limitar o técnico Nuno Capucho a um total de 13 elementos na ficha de jogo, os 90 minutos expuseram um longo domínio do Estoril, perante um Sporting da Covilhã muito abnegado e que, apesar dos constrangimentos e dificuldades, ainda tentou a sua sorte junto da baliza adversária.

A coesão defensiva dos visitantes foi mais visível no primeiro tempo, onde só permitiram uma grande oportunidade ao Estoril, à passagem dos 38 minutos, com João Carlos a atirar à meia volta de primeira, após cruzamento de Vidigal, e o guardião Navacchio a fazer uma grande defesa, complementada com o alívio providencial de um colega na pequena área.

Pouco depois, surgiu o intervalo e a supremacia canarinha tornou-se em assalto à baliza adversária.

Bruno Lourenço deu o tiro de partida com a primeira ocasião clara de golo no segundo tempo, aos 50 minutos, mas ainda desperdiçaria outra, aos 80.

Na ineficácia, foi ainda imitado por Rosier, que subiu do meio-campo até à área para falhar duas chances, aos 56 e 63 minutos, com destaque para esta última na pequena área, e por Lazare Amani, igualmente a falhar um desvio tão simples, aos 70, que até já soava a 'golo cantado' no estádio.

Curiosamente, o Sporting da Covilhã, que apenas conseguiu fazer uma substituição no desafio (Areias por Inusah), até esteve perto de provocar uma surpresa maior na Amoreira, quando Deivison conseguiu isolar-se e permitiu ao guarda-redes Dani Figueira a mancha a evitar um golo que castigaria ainda mais a noite desinspirada dos avançados estorilistas.

O nulo final mantém o Estoril no topo da classificação, com 37 pontos, mais cinco do que a Académica, não conseguindo assim capitalizar o empate dos estudantes nesta ronda. Já o Sporting da Covilhã, soma um importante ponto numa fase difícil da época e passa a somar 17 (com um jogo a menos) e é agora 11.º classificado.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril-Sporting da Covilhã, 0-0

Equipas:

- Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Valente, Hugo Gomes, Joãozinho, João Gamboa (Zé Valente, 69), Rosier, Lazare Amani, Bruno Lourenço (Harramiz, 81), Vidigal (Murilo, 81) e João Carlos (André Clóvis, 66).

(Suplentes: Thiago, Vital, Zé Valente, Crespo, Yakubu Aziz, Empis, Murilo, Harramiz e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Sporting da Covilhã: Navacchio, Jean Filipe, Felipe Macedo, André, Tiago Moreira, João Cardoso, Lamine, Léo Cá, Jorge Vilela, Inusah (Areias, 74) e Deivison Borges.

(Suplentes: Igor e Areias).

Treinador: Nuno Capucho.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Léo Cá (45), Deivison (58), Felipe Macedo (73), Bruno Lourenço (78) e Carles Soria (90+1).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19