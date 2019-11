Estoril vence na Cova da Piedade e ascende ao terceiro lugar da 2.ª Liga

O Estoril venceu no terreno do Cova da Piedade por 2-0 e ascendeu ao terceiro lugar da 2.ª Liga, em partida da 10.ª jornada, agravando a crise da equipa da margem sul.Os canarinhos inauguraram o marcador por Roberto (50 minutos) e sentenciaram a partida por Rafael Barbosa (89), num período em que a equipa da casa já se encontrava em inferioridade numérica devido à expulsão de Diarra (79). Ainda assim, o nulo que se registava no marcador ao intervalo era um espelho fiel do equilíbrio da primeira parte, no qual as duas equipas dispuseram apenas de uma oportunidade flagrante cada: Edinho testou a concentração de Dani Figueira (no primeiro minuto) e Matheus Índio, de fora da área, acertou na trave (30).No segundo tempo, os visitantes entraram a pressionar mais alto e a mudança de atitude teve efeito logo aos 50 minutos, quando Juninho ultrapassou Oto'o em velocidade, já dentro da área, e cruzou rasteiro para o remate certeiro de Roberto. Os piedenses tentaram reagir, mas o Estoril respondia em contra-ataques velozes e, num desses lances, Diarra derrubou Rafael Barbosa quando o jogador emprestado pelo Sporting seguia isolado para a baliza, vendo o vermelho direto e deixando a equipa reduzida a 10 unidades.Curiosamente, foi a jogar em inferioridade que os piedenses mais se aproximaram da baliza adversária, mas o Estoril foi mais assertivo e Rafael Barbosa, solicitado em profundidade por Lucas Áfrico, sentenciou a partida com um chapéu a Tony Batista. Com este resultado, os canarinhos seguem com 21 pontos, menos três do que o líder o Farense e menos um que o Nacional, segundo classificado, enquanto o Cova da Piedade somou a sexta derrota consecutiva no campeonato e afundou-se no último lugar, com apenas seis pontos.