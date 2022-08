Estrela da Amadora-Farense, 1-1: Lucão salta do banco para dar empate aos algarvios

Estrela da Amadora e Farense empataram este sábado 1-1, em jogo da segunda jornada da Liga Sabseg, realizado no Benfica Futebol Campus, no Seixal, casa emprestada do conjunto amadorense.

O Estrela da Amadora adiantou-se no marcador com um golo de Paulinho, aos 14 minutos, lance que a equipa algarvia ficou a pedir fora-de-jogo. Na segunda parte, aos 62 minutos, a reação do Farense permitiu que Lucão, avançado que tinha entrado poucos instantes antes, repusesse a igualdade no encontro.

O início do jogo foi equilibrado e o Estrela da Amadora foi, aos quatro minutos, a primeira equipa a ameaçar marcar num remate de Gustavo Henrique que saiu ao lado da baliza. Na área contrária, aos 10 minutos, o cabeceamento do defesa do Farense Robson teve desfecho idêntico.

Mais eficaz, num lance em que houve muitos protestos dos algarvios por pretenso fora-de-jogo, foi Paulinho, que colocou os amadorenses na frente do marcador, aos 14 minutos. O avançado, que já tinha marcado na ronda inaugural, fez o 1-0, após beneficiar de um desvio do colega Lucas Rafael.

Até ao intervalo, o Farense procurou o golo, mas o acerto na finalização não foi o desejado. Primeiro, aos 36 minutos, Vítor Gonçalves rematou ao lado do poste esquerdo, depois de um bom lance de ataque. Aos 41', um corte providencial de Kialonda Gaspar impediu que Marco Matias repusesse o empate.

No segundo tempo, o Farense entrou a 'todo o gás' e, depois de avisos de Vítor Gonçalves (49 minutos) e Fabrício Isidoro (54'), chegou ao golo, aos 62', por intermédio de Lucão. O avançado brasileiro, que tinha entrado em campo quatro minutos antes, cabeceou para o 1-1, dando a melhor sequência ao canto de Marco Matias.

Só depois de sofrer o tento do empate, o Estrela da Amadora voltou a equilibrar as operações e viu Gustavo Henrique e Jean Felipe, aos 72' e 75 minutos, respetivamente, ficarem perto do golo.

Já em tempo de compensação, ambas as equipas tiveram as melhores ocasiões para desfazer o empate. Aos 90+2', o Farense viu o defesa Rui Correia cabecear ao poste esquerdo e, volvidos dois minutos, foi a vez de o amadorense Lucão também acertar no ferro da baliza, prevalecendo assim o 1-1 no final da partida.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Estrela da Amadora-Farense: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Paulinho, aos 14 minutos.

1-1, Lucão, 62.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Felipe, Kialonda Gaspar (Amir Feartovic, 45), Rui Correia, Lucas Rafael, João Reis, Aloísio Souza (Guzmán, 59), Mário Balbúrdia, Ronald Pereira (Diogo Salomão, 53), Paulinho (Luan Capanni, 60) e Gustavo Henrique (Papalelé, 81).

(Suplentes: António Filipe, Hevertton Santos, Amir Feartovic, Guzmán, Samuel Njoh, Diogo Salomão, Regis Ndo, Luan Capanni e Papalelé.

Treinador: Sérgio Vieira.

- Farense: Rafael Defendi, Pedro Albino (Miguel Bandarra, 82), Robson, Gonçalo Silva (Abner Filipe, 71), Talocha, Fabrício Isidoro (Jhon Velásquez, 58'), Cláudio Falcão, Vítor Gonçalves, Harramiz (Vasco Lopes, 58), Pedro Henrique (Lucão, 58) e Marco Matias.

(Suplentes: Ricardo Velho, Miguel Bandarra, Abner Filipe, Marcos Paulo, Diogo Paulo, Jhon Velásquez, Vasco Lopes, Lucão e Cristian Ponde).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Robson (15), Fabrício Isidoro (35), Kialonda Gaspar (43), Mário Balbúrdia (61) e Lucas Rafael (64).

Assistência: 821 espetadores.