Estrela da Amadora garante contratação de Tiago Melo

Tiago Melo é o mais recente reforço do Estrela da Amadora para 2021/22. O lateral-direito, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, ou seja, até junho de 2023.





Na época transata, Tiago Melo defendeu as cores do Anadia, no Campeonato de Portugal. De resto, o lateral formado na UD Oliveirense conta com passagens por Estarreja, Fátima e Estoril (sub-23), além do emblema da Bairrada.Até ao momento, a SAD liderada por André Geraldes já anunciou cinco caras novas: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões); os defesas Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia) e Tiago Melo (ex-Anadia); o médio Aloísio Genézio (ex-Amora); e o avançado Paulinho (ex-Fafe).Quanto a renovações, estão confirmadas as de Sérgio Conceição (2023), Edu Duarte (2023), Xavier Fernandes (2023), Horácio Jau (2023) e Hélder Latón (2023). Os tricolores garantiram ainda a continuidade dos defesas Zé Pedro e André Duarte e do médio Chapi Romano, que também transitam de 2020/21 por terem contrato profissional válido.